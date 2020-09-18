Еще 58: ГБР продолжает спамить Порошенко никчемными делами

Адвокат бывшего президента Петра Порошенко Илья Новиков утверждает, что правоохранительные органы открыли против его подзащитного в общей сложности 58 уголовных дел. Новикова сообщил об этом на своем брифинге, которы проводил совместно с другим адвокатом Порошенко Игорем Голованем, в пятницу в Киеве, передает телеканал «Прямий».

«Нас постоянно спрашивают, какая цифра текущая уголовных дел из списка Порошенко. Опять же, мы не знаем… мы не можем быть уверены, что там нет чего-то, о чем нам неизвестно, но по состоянию на сейчас – это 58 уголовных дел», – заявил Новикова.

По его словам, при этом нет никаких признаков, что Государственное бюро расследований собирается «как-то менять направление своих усилий».

«Очевидно, что это им гораздо интереснее, чем их нормальная работа», – добавил адвокат.

Его коллега Головань отметил, что некоторые из этих дел были сперва закрыты из-за отсутствия события преступления, но потом Печерский райсуд Киева открывал их снова.

Напомним, ранее Головань заявлял, что 4 сентября «появилось 15 новых производств, направленных фактически против пятого президента Украины Петра Порошенко».