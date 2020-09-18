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Еще 58: ГБР продолжает спамить Порошенко никчемными делами

Пятый президент Украины Петр Порошенко.

ГБР сосредоточилось на возбуждении более полусотни уголовных дело направленных против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Адвокат бывшего президента Петра Порошенко Илья Новиков утверждает, что правоохранительные органы открыли против его подзащитного в общей сложности 58 уголовных дел. Новикова сообщил об этом на своем брифинге, которы проводил совместно с другим адвокатом Порошенко Игорем Голованем, в пятницу в Киеве, передает телеканал «Прямий».

«Нас постоянно спрашивают, какая цифра текущая уголовных дел из списка Порошенко. Опять же, мы не знаем… мы не можем быть уверены, что там нет чего-то, о чем нам неизвестно, но по состоянию на сейчас – это 58 уголовных дел», – заявил Новикова.

По его словам, при этом нет никаких признаков, что Государственное бюро расследований собирается «как-то менять направление своих усилий».

«Очевидно, что это им гораздо интереснее, чем их нормальная работа», – добавил адвокат.

Его коллега Головань отметил, что некоторые из этих дел были сперва закрыты из-за отсутствия события преступления, но потом Печерский райсуд Киева открывал их снова.

Напомним, ранее Головань заявлял, что 4 сентября «появилось 15 новых производств, направленных фактически против пятого президента Украины Петра Порошенко».

Источник Прямий

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