Представлен бюджет от «Слуги Народа»: 6% – не дефицит

Министр финансов считает умеренным 6%-ный дефицит бюджета в 2021 году. Резкое сокращение дефицита в следующем году стало бы шоком для экономики.

Министр финансов Сергей Марченко считает, что запланированный на 2021 год бюджетный дефицит 6% ВВП является оправданным, умеренным и соответствует общемировым тенденциям. Он сказал в Верховной Раде, представляя законопроект о государственном бюджете на 2021 год, передает телеканал «Рада.TV».

«Дефицит бюджета планируется на уровне 270 млрд гривен, что составляет 6% ВВП. Это меньше показателя текущего бюджета на 1,5 п.п. По прогнозу Международного валютного фонда, фискальный дефицит развивающихся стран в 2021 году в среднем будет составлять 8 5% ВВП, а в мире в целом – 8,2%», – заявил Марченко.

«Показатели Украины в этом контексте выглядят достаточно умеренными, и наш уровень бюджетного дефицита даже означает более жесткий характер фискальной политики относительно других стран мира», – отметил он.

В то же время, министр финансов предостерегает от резкого сокращения бюджетного дефицита. По его мнению, украинская экономка может не справится с таким «шоком».

«Преждевременное резкое сокращение дефицита в следующем году стало бы дополнительным шоком для нашей экономики, углубило бы экономический спад при затяжном характере пандемии и могло бы заблокировать положительные тенденции восстановления ВВП», – пояснил Марченко позицию правительства.

Он сказал также, что в краткосрочной перспективе высокий дефицит бюджета планируют сохранить многие другие страны, такие как Египет, Франция, Польша, Перу, Индонезия.

«Все эти страны внесли в бюджет значительный дефицит на 2021 год от 5,5% до 6,7% ВВП», – сказал Марченко.

Он также сообщил, что в 2022 году бюджетный дефицит планируют сократить до 4,5% ВВП, а в 2023 – до 3% ВВП.

Напомним, что за прошедшие с начала года 8 месяцев госбюджет Украины был сведен с дефицитом в 40 миллиардов гривен. По общему фонду дефицит составил 51 миллиард гривен.

Из-за коронакризиса в 2020 году дефицит бюджета подняли до 7,5% (298 млрд гривен).

Бюджетные правила запрещают устанавливать уровень дефицита госбюджета выше 3% ВВП, и в последние годы до кризиса его удавалось удерживать в этих рамках. Эта норма в 2020 году приостановлена.