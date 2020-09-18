В Украине перед выборами снова активизировались пророссийские силы

В преддверии местных выборов в Украине активизировались религиозные структуры находящиеся под плотным контролем российских спецслужб.

Накануне местных выборов в Украине наблюдается активизация отдельных религиозных структур, как инструментов антиукраинской деятельности, заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает пресс-служба ведомства.

Это заявление глава СНБО сделал, комментируя основные риски и угрозы, связанные с процессом подготовки и проведения выборов в местные советы, которые должны состояться 25 октября 2020.

«Одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате проведения различных «конференций», «круглых столов», «международных форумов», «крестных ходов» и т.д.», – заявил Данилов.

«Цель таких мероприятий – продвижение идей так называемого «русского мира», оправдания российской агрессии против Украины, продвижение антиукраинских тезисов российской пропаганды», – добавил он.

В первую очередь такая деятельность характерна для религиозных организаций находящихся под плотным контролем со стороны российских спецслужб. Именно благодаря таким «мероприятиям», организованным при поддержке российской стороной стала возможно оккупация Крыма и развязывание войны на Донбассе.

«Подобная многолетняя деятельность спецслужб Российской Федерации в предыдущие годы стала одним из основных факторов, которые сделали возможными временную оккупацию Крымского полуострова и части территории Донецкой и Луганской областей», – отметил Данилов.

Данилов напомнил организаторам различных мероприятий об уголовной ответственности за антиукраинскую и антигосударственную деятельность. Попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине будут пресекаться самым решительным образом.

«Организаторам различных «мирных форумов»хотелось бы напомнить об уголовной ответственности за антигосударственную деятельность и указать, что Аппарат СНБО Украины внимательно отслеживает ситуацию в государстве накануне выборов, а правоохранительные органы Украины отреагируют на любые попытки расшатывания внутриполитической ситуации», – подчеркнул Данилов.

Напомним, что накануне Россия сама сорвала проведение инспекции ОБСЕ в Шумах. В Украине считают, что срыв российской стороной инспекции показателен и очень закономерен.