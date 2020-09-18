Россия сорвала проведение инспекции ОБСЕ на Донбассе

Россия сама сорвала проведение инспекции ОБСЕ в Шумах. В Украине считают, что срыв российской стороной инспекции показателен и очень закономерен.

Российская сторона сорвала инспекцию СММ ОБСЕ серой зоны в Шумах, потому что знала, что на выходе получит отрицательный результат, заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников в Верховной Раде, передает телеканал «Рада.TV».

«Миф о так называемой инспекции украинских позиций военных в Шумах. Это откровенный бред. Это российский нарратив», – заявил Резников.

«Россия со своими представителями сорвала проверку, которая должна была состояться, потому что понимала, что на выходе получит отрицательный результат», – уточнил он.

При этом проверка касалась не позиций противоборствующих сторон, а так называемой «серой зоны» – территории находящийся между позициями ВСУ и российских оккупационных сил. Но России упорно препятствует проведению мониторинга этой территории со стороны ОБСЕ.

«Ведь речь шла исключительно о серой зоне и исключительно для подтверждения отчета СММ ОБСЕ, в котором указано, что каких-либо нарушений со стороны Украины уставленного режима тишины нет», – отмечает Резников.

При этом Украина полностью поддерживает мандат наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе

«Мы полностью поддерживаем мандат ОБСЕ и их право верификации режима прекращения огня в соответствии с Минском договоренностями», – подчеркивает Резников.

«Именно так зафиксировано в минских договоренностях, что только СММ ОБСЕ имеет мандат на верификацию прекращения режима огня», – .

По словам Резникова, мирная реинтеграция Донбасса продлится не менее 25 лет. Он добавил, что Украина должна подготовить новый улучшенный экономический план развития подконтрольной власти территории Луганской и Донецкой областей.

Напомним, ранее Турчинов раскритиковал договоренности о «совместной проверке» украинских позиций с представителями оккупантов. Он напомнил про нормы Конституции.

9 сентября участники Трехсторонней контактной группы договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы с участием представителя-координатора от ОБСЕ.

Необходимость в такой инспекции вызвана тем, что главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин обвинил Украину в якобы нарушении режима прекращения огня в районе Шумов. В связи с этим Пушилин пообещал обстрелять украинские позиции.

Позже стало известно, что инспекция позиций Вооруженных сил в районе поселка Шумы с участием представителей ОБСЕ 10 сентября не состоится и пока временно отменяется.

Оккупационные войска в 14:15 четверга начали обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы, где в этот день должна была проходить совместная инспекция представителей СЦКК и ОБСЕ.

Сейчас совместное инспектирование в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области невозможно из-за неконструктивной позиции России.