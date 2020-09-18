Евросоюз: Рада должна срочно изменить закон о НАБУ

Эффективная антикоррупционная система в Украине – это залог сохранения условий визовой либерализации и макрофинансовой помощи от ЕС.

Европейский Союз призвал Верховную Раду привести закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) в соответствие с Конституцией, напомнив, что независимость бюро является условием безвиза и макрофинансовой помощи. Представитель ЕС по внешней политике Петер Стано заявил об этом в четверг, 17 сентября, сообщает украинская служба «Deutsche Welle».

«Мы приняли во внимание решение Конституционного суда по НАБУ. Последствия этих решений надо будет оценить. ЕС призывает украинский парламент изменить соответствующее законодательство и привести его в соответствие с Конституцией как можно скорее», – отметил Стано.

«Мы хотели бы подчеркнуть важность ясного юридического статуса НАБУ и одновременного обеспечения сохранения его независимости и эффективной работы», – добавил он.

Стано настаивает на том, что Украине необходимо выстроить эффективную антикоррупционную систему для сохранения условий визовой либерализации и макрофинансовой помощи от ЕС,

«Независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры являются ключевыми условиями визовой либерализации ЕС и макрофинансовой помощи», – подчеркнул Стано.

16 сентября Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ.

Речь идет о полномочиях президента Украины в частности создавать НАБУ, а также назначать и увольнять директора бюро.

Напомним, что в конце августа Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ в 2015 году.

Отметим, что Сытник не был удивлен решение Конституционного суда о его увольнение. В то же время он подчеркнул, что это не решение не означает его увольнения.

Ранее в Европарламенте заявили об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя САП.

Ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обращались в Верховную Раду и предупреждали о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП