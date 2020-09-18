Коронавирус в Украине: снова более 3 тысяч зараженных

За минувшие сутки в Украине выявили 3 тысячи 228 новых случаев заражения коронавирусом, 68 – умерли, при этом 1 573 человек выздоровели.

За сутки 17 сентября в Украине коронавирус подтвердили 3 228 лицам, умерли от осложнений 68 больных, выздоровели 1 573 человека, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Больше всего новых случаев коронавируса обнаружили в Харьковской области – 349. В Одесской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 322 человек, в Тернопольской – у 311. В Киеве еще 291 человек заразился коронавирусом.

10 связанных с COVID-19 летальных случаев за сутки зарегистрировали во Львовской области, восемь – в Киеве. Семь пациентов с подтвержденным ковидом скончались на Сумщине, шестеро – на Тернопольщине.

Всего с начала вспышки коронавируса в Украине заразились 169 472 человек, сейчас болеют 90 518 человек. Жертвами ковида стали 3 468 украинцев.

По состоянию на утро 18 сентября коронавирусная болезнь выявлена:

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

• Винницкая область – 5114 случаев;

• Волынская область – 6689 случаев;

• Днепропетровская область – 3765 случаев;

• Донецкая область – 2313 случаев;

• Житомирская область – 4774 случая;

• Закарпатская область – 9031 случай;

• Запорожская область – 2748 случаев;

• Ивано-Франковская область – 12 031 случай;

• Кировоградская область – 967 случаев;

• Киев – 18740 случаев;

• Киевская область – 7476 случаев;

• Львовская область – 17 869 случаев;

• Луганская область – 706 случаев;

• Николаевская область – 2320 случаев;

• Одесская область – 10924 случая;

• Полтавская область – 1390 случаев;

• Ровенская область – 10 917 случаев;

• Сумская область – 2807 случаев;

• Тернопольская область – 10 705 случаев;

• Харьковская область – 14 264 случая;

• Херсонская область – 766 случаев;

• Хмельницкая область – 4339 случаев;

• Черновицкая область – 12793 случая;

• Черкасская область – 2891 случай;

• Черниговская область – 3133 случая.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

Напомним, что за предшествующие в Украине выявили более 3,5 тысячи больных коронавирусом, смертность составила 60 человек, Харьковщина – антилидер.

Ранее в Украине так же выявили почти 3 тысячи новых случаев коронавируса, 53 больных умерли, выздоровели более 1200 пациентов.

Ранее в Украине выявили еще почти 2,5 тысячи больных коронавирусом, на Тернопольщине – резкий рост. Число умерших – 33 человека.