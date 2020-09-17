В Армении действует целая сеть кремлевских смотрящих

Центр «Досье» проанализировал зарубежные проекты управления по связям с ближним зарубежьем, в Армении и Азербайджане, и назвал имена кремлевских кураторов.

Управление по связям с ближним зарубежьем, во главе которого стоит генерал разведки Владимир Чернов, следит за лидером Армении Николом Пашиняном и вербует азербайджанских политиков при помощи кураторов. Как пишет Центр «Досье», сетью прокремлевских активистов в Ереване руководит советник генерала Чернова Дмитрий Аванесов.

«В Армении действует целая сеть «друзей России» – как открытых, так и глубоко законспирированных. Они обосновались почти во всех госструктурах – правительстве, парламенте, спецслужбах, МИДе», – отмечает издание.

В частности, по данным «Досье», в Армении действует кремлевский агент под именем Светлана Максимова. Компромат на Пашиняна присылает также другой источник из Еревана под оперативным псевдонимом «Кандидат».

Кроме того, расследователи выяснили, что на команду Пашиняна пишут жалобы кавказовед Александр Крылов и глава департамента оборонных исследований Armenian Research & Development Institute (ARDI) Леонид Нерсесян.

Издание напоминает, что в январе этого года в своей квартире в Ереване обнаружили тело бывшего директора СНБ Георгия Кутояна, который руководил спецслужбой с 2016 по 2018 гг. По предварительной версии, Кутоян покончил с собой из личного пистолета «Glock 34».

После его смерти пост руководителя спецслужбы занял Артур Ванецян. Он проработал на этой должности чуть более года, а после увольнения перешел в жесткую оппозицию к Пашиняну, и теперь его часто видят в Москве в окружении влиятельных бизнесменов, спонсирующих «Лазаревский клуб», куда входят прокремлевские активисты из Армении.

Другой экс-директор СНБ Карлос Петросян после отставки в 2004 году в особом порядке получил российское гражданство и проживает в московском Доме композиторов, где владеет квартирой стоимостью 200 миллионов рублей.

По данным «Досье», секретным распоряжением Владимира Путина экс-главе армянской разведки выделили бывшую дачу КГБ в подмосковной Малаховке. По соседству с Петросяном построил особняк бывший заместитель директора ФСБ генерал-полковник Виктор Комогоров – бывший куратор Закавказья по линии спецслужбы.

Среди документов генерала Чернова «Досье» обнаружил копию паспорта основателя партии «Процветающая Армения» и президента Национального олимпийского комитета Армении Гагика Царукяна, которого подозревают в даче взяток на парламентских выборах 2017 года.

Ранее парламент лишил Царукяна депутатской неприкосновенности и дал разрешение на его арест. В феврале 2019 года партия Царукяна подписала протокол о сотрудничестве с «Единой Россией».

Напомним, что нацлидер России Владимир Путин назначил нового «смотрящего» за странами ближнего зарубежья. Куратором от СВР стал близкий к чекистскому клану Сергея Иванову генерал Чернов.

Ранее Эльмира Ахундова заявила, что международное сообщество и ОБСЕ не предпринимает шагов по разрешению армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха.

Азербайджан может применить силу для освобождения своих территорий. Посол Азербайджана в Украине Ахундова подчеркивает, что «терпение народа на пределе».

Ранее посол Азербайджана подробно рассказала о причинах эскалации напряженности в отношения с Арменией. Один из главных поводов – зависть со стороны официального Еревана.