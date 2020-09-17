Европарламент грозится лишить Украину безвиза

В Европарламенте заявили об угрозе безвизовому режиму Украины с Евросоюзом из-за проводимого с явными нарушениями отбора руководителя САП.

Евродепутат и заместитель главы Делегации парламентского комитета сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной Виола фон Крамон прокомментировала назначения конкурсной комиссии на занятие административных должностей в Специальной антикоррупционной прокуратуре. Она сообщила об этом в своем Twitter.

«Украинский парламент проталкивает кандидатов, которые не имеют опыта и добропорядочности, к выбору главы Специальной антикоррупционной прокуратуры», – заявила фон Крамон.

«Власть ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшую помощь в размере 1,3 миллиарда евро», – подчеркнула она.

While international community is occupied with #Belarus, 🇺🇦 #Ukraine government is hastily pushing candidates lacking experience & integrity to select #SAPO head. This will not fly

🇺🇦 Government is jeopardizing visa-free with the EU and further trance of €1,5 Billion assistance — Viola von Cramon (@ViolavonCramon) September 17, 2020

Перед тем послы стран G7 обратились к украинским властям с просьбой защитить НАБУ и САП и поддержать антикоррупционные органы.

Напомним, что Верховная Рада на заседании 17 сентября с третьей попытки назначила парламентских представителей в состав конкурсной комиссии на занятие административных должностей в Специальной антикоррупционной прокуратуре.

За два предыдущих постановления парламент не набрал достаточного количества голосов.

Комиссия должна предложить для назначения нового руководителя САП вместо недавно уволившегося Назара Холодницкого.

В состав конкурсной комиссии САП входят четыре представителя от Совета прокуроров и семь – от парламента.

Согласно закону о прокуратуре, членами конкурсной комиссии должны быть лица, имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также значительный опыт деятельности в сфере предотвращения или противодействия коррупции.

Совет прокуроров свою квоту исчерпал еще в июне.

Напомним, что ранее евродепутат Виола фон Крамон подчеркнула, что в ЕС обеспокоены приостановкой реформ в Украине. Евродепутат обеспокоена вероятным Майданом.