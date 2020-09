Европарламент грозится лишить Украину безвиза

Евродепутат и заместитель главы Делегации парламентского комитета сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной Виола фон Крамон прокомментировала назначения конкурсной комиссии на занятие административных должностей в Специальной антикоррупционной прокуратуре. Она сообщила об этом в своем Twitter.

«Украинский парламент проталкивает кандидатов, которые не имеют опыта и добропорядочности, к выбору главы Специальной антикоррупционной прокуратуры», – заявила фон Крамон.

«Власть ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшую помощь в размере 1,3 миллиарда евро», – подчеркнула она.

While international community is occupied with #Belarus, 🇺🇦 #Ukraine government is hastily pushing candidates lacking experience & integrity to select #SAPO head. This will not fly

🇺🇦 Government is jeopardizing visa-free with the EU and further trance of €1,5 Billion assistance

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) September 17, 2020