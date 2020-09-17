«Большой брат следит за тобой»: информация из системы распознавания лиц в Москве есть в продаже

«Роскомсвобода» потребовала запретить систему распознавания лиц. Активистка организации смогла купить в даркнете данные о своих передвижениях.

Активистка общественной организации «Роскомсвобода» Анна Кузнецова подала иск к департаменту информационных технологий (ДИТ) и ГУ МВД Москвы с требованием запретить использование уличной системы распознавания лиц, сообщает издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на юриста «Роскомсвободы» и адвоката истца Екатерину Абашину.

Девушка пытается доказать суду, что из-за несовершенства этой системы персональные данные москвичей свободно продаются в даркнете.

Девушка доказала, что через даркнет любой желающий может заказать подробный отчет о передвижениях конкретного человека, сформированный на основе данных уличных камер.

Кроме запрета системы распознавания лиц, Кузнецова требует от ответчиков 100 тысяч рублей компенсации за вред, причиненный утечкой данных.

«Наш волонтер нашла в интернете барыгу, торгующего данными, и анонимно заказала «пробив» своего лица. Она дала ему фото и через два дня получила отчет за предыдущий месяц с подробной информацией о том, где ее лицо было зафиксировано», – рассказала юрист «Роскомсвободы» и адвокат истца Екатерина Абашина.

По ее словам, стоимость услуги в даркнете составляет 16 тысяч рублей.

ДИТ не видит поводов для ограничения системы уличного наблюдения. По словам представителей пресс-службы ДИТ, изображения с городских камер не содержат персональных данных, а доступ к ним могут получить только сотрудники ведомств.

Это уже второй иск «Роскомсвободы» в адрес ДИТ. Впервые с требованием признать распознавание лиц незаконным организация выступила в октябре 2019 года. Суд его не удовлетворил.

Исполнительный директор НП «Содействие развитию корпоративного законодательства» Елена Авакян считает, что в этот раз для «Роскомсвободы» возможен положительный исход.

«В России нет запрета на применение распознавания лиц. Однако как только ваши данные будут персонализированы по изображению, то есть будет установлено, что это фото принадлежит конкретному лицу, начинается нарушение» – заявила юрист.

«Тот факт, что истец смогла через даркнет персонализировать данные с камер, говорит о том, что была допущена утечка из государственной системы, и это уже нарушение», – подытожила она.

Напомним, что по мнению оппозиционного политика Геннадия Гудкова, путинский режим усилили давление на всех несогласных с властью. Страну могут ожидать политические или экономические потрясения уже этой осенью.