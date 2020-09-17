Кернес лечится в клинике «Charite», где лежит Навальный

Как сообщает бизнесмен Фукс, глава Харькова Кернес находится в клинике Шарите, его состояние тяжелое, но мэр пребывает в сознании.

Городского голову Харькова Геннадия Кернеса доставили в клинику «Charite» в Германии, где сейчас лечится российский оппозиционер Алексей Навальный, сообщил в Telegram-канале «PavelFuks» друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс.

«Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику Шарите. Состояние тяжелое, но он в сознании – обменялись несколькими словами с ним по видеосвязи», – написал Фукс.

Бизнесмен также обнародовал видео с самолета, которым перевозили Кернеса.

Вчера стало известно, что Кернеса, у которого недавно подтвердился коронавирус, отправляют на лечение в Германию.

По словам источников «Левого Берега», позавчера в Харькове состоялся консилиум врачей, которые должны были определиться с дальнейшей стратегией лечения главы города. Особое внимание уделяли наиболее пораженным легким и сердцу.

Причем о транспортировке за границу речь не шла (этот вопрос обсуждался также ранее), поскольку существовали сопутствующие риски.

Однако через несколько часов состояние Кернеса резко ухудшилось, в результате чего было принято решение о направлении в Германию.

Известно, что Кернес с 10 сентября находится на больничном. Полномочия городского головы исполняет секретарь Харьковского горсовета Александр Новак. 15 сентября в горсовете официально подтвердили, что Кернес заболел коронавирусом.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине выявили более 3,5 тысячи больных коронавирусом, смертность составила 60 человек, Харьковщина – антилидер.

Кроме того стало известно, что по сообщениям ФБК, бутылка воды со следами «Новичка» находилась в номере томской гостиницы, где проживал оппозиционный политик Навальный.