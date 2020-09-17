Навального травили «Новичком» в гостинице в Томске

По сообщениям ФБК, бутылка воды со следами «Новичка» находилась в номере томской гостиницы, где проживал оппозиционный политик Навальный.
Бутылка воды со следами «Новичка», из которой пил Алексей Навальный, находилась номере гостиницы в Томске, сообщается в Instagram политика.
После того, как Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего в Москву, в Томске сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызвали адвоката и поднялись в номер, в котором жил политик.
«Они начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды», – говорится в сообщении.
Позже немецкая лаборатория обнаружила на изъятой сторонниками политика бутылке следы «Новичка».
«Три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно «Новичком». Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт», – отмечается в сообщении.
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Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.
Напомним, что 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя. Врачи ожидают, что физически он сможет восстановиться на 90%.
Ранее специалисты «Charite» вывели Навального из комы. Состояние отравленного российского политика улучшилось, но врачи предупреждают о возможных последствиях.
Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за режима секретности и вопросов безопасности Германии.
Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов, что отравление Навального ударило по экономике России. Кремль хочет выйти на рынок еврооблигаций, но опасается угрозы санкций.
20 августа российский оппозиционер Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом «токсическое отравление». Навальный не очнулся и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на его перевод за границу на лечение, а 22 августа он все же был транспортирован в Германию. Российские врачи отрицали отравление Навального.
9 сентября «Die Zeit» сообщила, что результаты анализов, проведенных Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии, свидетельствуют, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили новым, более смертоносным видом боевого нервно-паралитического вещества «Новичок».
Вероятно, Навальный должен был умереть еще в самолете, но его удалось спасти, потому что пилот решил экстренно посадить самолет.