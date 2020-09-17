Навального травили «Новичком» в гостинице в Томске

По сообщениям ФБК, бутылка воды со следами «Новичка» находилась в номере томской гостиницы, где проживал оппозиционный политик Навальный.

Бутылка воды со следами «Новичка», из которой пил Алексей Навальный, находилась номере гостиницы в Томске, сообщается в Instagram политика.

После того, как Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего в Москву, в Томске сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызвали адвоката и поднялись в номер, в котором жил политик.

«Они начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды», – говорится в сообщении.

Позже немецкая лаборатория обнаружила на изъятой сторонниками политика бутылке следы «Новичка».

«Три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно «Новичком». Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт», – отмечается в сообщении.

Напомним, что 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя. Врачи ожидают, что физически он сможет восстановиться на 90%.

Ранее специалисты «Charite» вывели Навального из комы. Состояние отравленного российского политика улучшилось, но врачи предупреждают о возможных последствиях.

Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за режима секретности и вопросов безопасности Германии.

Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов, что отравление Навального ударило по экономике России. Кремль хочет выйти на рынок еврооблигаций, но опасается угрозы санкций.

20 августа российский оппозиционер Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом «токсическое отравление». Навальный не очнулся и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на его перевод за границу на лечение, а 22 августа он все же был транспортирован в Германию. Российские врачи отрицали отравление Навального.

9 сентября «Die Zeit» сообщила, что результаты анализов, проведенных Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии, свидетельствуют, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили новым, более смертоносным видом боевого нервно-паралитического вещества «Новичок».

Вероятно, Навальный должен был умереть еще в самолете, но его удалось спасти, потому что пилот решил экстренно посадить самолет.