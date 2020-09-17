Из-за отравления Навального экономика России в кризисе

В правительстве РФ признали, что отравление Навального ударило по экономике России. Кремль хочет выйти на рынок еврооблигаций, но опасается угрозы санкций.

Разговоры о возможных санкциях из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального влияют на планы России по заимствованию денег на международных рынках, заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает агентство «Reuters».

Он отметил, что Москва ждет возможности выйти на рынок еврооблигаций, но не делает этого из-за того, что над ней нависла угроза санкций.

«Все эти ограничения, санкции и шум вокруг Навального не добавляют нам уверенности в хорошем размещении», – сказал Силуанов.

Москва ищет дополнительные источники финансирования, чтобы залатать «дыру» в бюджете, вызванную снижением цен на нефть и пандемией COVID-19, поэтому любая отсрочка потенциально проблематична. В последний раз Россия привлекла 2 2,5 млрд долларов в июне 2019 года за счет долларовых еврооблигаций.

Напомним, что 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя. Врачи ожидают, что физически он сможет восстановиться на 90%.

Ранее специалисты «Charite» вывели Навального из комы. Состояние отравленного российского политика улучшилось, но врачи предупреждают о возможных последствиях.

Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за режима секретности и вопросов безопасности Германии.

20 августа российский оппозиционер Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом «токсическое отравление». Навальный не очнулся и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на его перевод за границу на лечение, а 22 августа он все же был транспортирован в Германию. Российские врачи отрицали отравление Навального.

9 сентября «Die Zeit» сообщила, что результаты анализов, проведенных Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии, свидетельствуют, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили новым, более смертоносным видом боевого нервно-паралитического вещества «Новичок».

Вероятно, Навальный должен был умереть еще в самолете, но его удалось спасти, потому что пилот решил экстренно посадить самолет.