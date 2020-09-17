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Генпрокурор все таки подписала подозрение Юрченко

Александр Юрченко.

Генпрокурор Венедиктова, под давлением НАБУ, подписала подозрение нардепу от «Слуги народа» Юрченко, подозреваемому в причастности к коррупции.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко, которого НАБУ считает причастным к коррупционным схемам в Верховной Раде, сообщил в своем Telegram-канале «Лещенко ТуТ» экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко.

«Как сообщили наши инсайдеры, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ», – написал Лещенко.

Собеседники «Украинской Правды» в НАБУ подтверждают это.

Напомним, что НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции «Слуга народа», однако он не задержан.

15 сентября генпрокурор Венедиктова в Верховной Раде заявляла, что пока нет оснований для объявления подозрения нардепу от «Слуги народа» Александру Юрченко по делу о получении взятки, которая якобы предназначалась для него.

По ее словам, был доказан лишь «факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных заявителем предложений в закон, обещание нардепа передать их на обработку юристам», а использование положения для получения денег не было установлено.

По словам нардепа Гео Лероса, помошник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

После этого Александр Юрченко изъявил желание выйти из фракции и партии на время расследования дела о получении взятки, которая якобы предназначался для него. Он подал заявление об исключении из фракции.

В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что поддерживают решение нардепа Александра Юрченко покинуть фракцию “Слуга народа” после истории о причастности к коррупционным схемам в Верховной Раде.

Источник Telegram-канал Лещенко ТуТ Украинская Правда

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