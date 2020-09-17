Коронавирус в Украине: новый антирекорд по числу зараженных

За прошедшие сутки в Украине выявили более 3,5 тысячи больных коронавирусом, смертность составила 60 человек, Харьковщина – антилидер.

За сутки 16 сентября в Украине зафиксировали 3 584 новых случаев заболевания коронавирусом, умерли 60 больных с коронавирусом, выздоровели 1 589 человек, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Больше всего больных за сутки – в Харьковской (483), Тернопольской областях (390), Киеве (379) и Одесской области (325).

От осложнений за сутки умерло 60 человек, всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 3 400 летальных случаев.

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

В то же время выздоровели за сутки 1 589 больных, а в целом с начала пандемии вылечились 73 913 человек.

Всего с начала эпидемии заболели 166 244 человека.

Напомним, что за предшествующие сутки в Украине выявили почти 3 тысячи новых случаев коронавируса, 53 больных умерли, выздоровели более 1200 пациентов.

Ранее в Украине выявили еще почти 2,5 тысячи больных коронавирусом, на Тернопольщине – резкий рост. Число умерших – 33 человека.