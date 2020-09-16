Германия хочет выкупить «Северный поток-2» из-под санкций

Германия предложила США миллиард евро за отказ от санкций за «Северный поток-2». Берлин готов построить 2 терминалов по приему американского газа.

Германия предложила США соглашение на миллиард евро за отказ от санкций за газопровод «Северный поток-2», сообщает немецкое издание «Die Zeit».

Немецкая газета сообщает, что в обмен на отказ Вашингтона от санкций Берлин готов выделить деньги на строительство двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа (СПГ).

Как отмечает издание, американские компании хотят поставлять свой газ на немецкий рынок через терминалы в портах Брунсбюттель и Вильгельмсхафен. В августе 2020 года министр финансов ФРГ Олаф Шольц направил своему американскому коллеге Стивену Мнучину соответствующие предложения властей Германии.

«В свою очередь, США обеспечат беспрепятственное завершение строительства и эксплуатацию «Северного потока-2», – говорится в предложении.

Напомним, что посол Украины в Германии призвал ввести эмбарго на нефтегазовые поставки из РФ. Дипломат отметил, отравление Навального – это удар в лицо немецкой власти.

Ранее, Украина призывала пересмотреть решение по «Северному потоку-2» после отравления Навального. В МИД настаивают, что Россия не должна уйти от ответственности.

Мировые лидеры и политики поставили под сомнение будущее «Северного потока-2» в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

6 сентября представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель сообщил, что она не исключает введения санкций против строительства газопровода, а 11 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что власти ФРГ рассматривают приостановление проекта.

Премьер-министр Дании, через воды которой проходит газопровод, предложила пересмотреть будущее «Северного потока-2».

Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему поддерживает идею отказа от «Северного потока-2».