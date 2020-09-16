Зияющие высоты рейтинга: Зеленский лишь вдвое опережает Бойко

Рейтинг Зеленского опустился до 29%, за Бойко готовы голосовать 15,5%. Уровень доверия к действующему главе государства упал до 35%.

Если бы выборы президента Украины прошли в ближайшее время, Владимира Зеленского готовы поддержать на выборах 29% тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании. За сопредседателя пророссийской партии «ОПЗЖ» Юрия Бойко готовы голосовать 15,5%, свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 3-6 сентября.

За пятого президента, ныне сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко проголосовали бы 14%, за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко – 9,3%.

За Игоря Смешко проголосовали бы 6,4% опрошенных, Олега Ляшко, Сергея Притулу и Владимира Гройсмана – по 3,6%.

Результаты социологического исследования группы «Рейтинг». Результаты социологического исследования группы «Рейтинг». Результаты социологического исследования группы «Рейтинг». Результаты социологического исследования группы «Рейтинг». Пред 1 из 4 След

Уровень доверия к действующему главе государства составляет 35%, что является самым низким показателем за время его каденции. 57% опрошенных не удовлетворены деятельностью Владимира Зеленского на посту главы государства.

«Деятельностью главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 23%, недовольны – 55%, затруднились оценить – 23%. Работой премьер-министра Шмыгаля довольны лишь 14%, не удовлетворены – 59%, затруднились оценить – 27%», – свидетельствуют данные опроса.

«Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой правительства (73%) и Верховной Рады (76%)», – отмечают социологи.

Опрос проводила социологическая группа «Рейтинг» 3-6 сентября среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Для исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) опросили 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, обнародованного в начале сентября, президенту не доверяли 49% граждан, Верховной Раде – 75%, правительству – 72%.

В конце июля электоральная поддержка Зеленского составила 30,2%. Президенту доверяли 41% опрошенных, не доверяли 53%.

Ранее гендиректор КМИС Владимир Паниотто сообщил, что снижение рейтинга Владимира Зеленского приводит к тому, что голоса его избирателей переходят к пророссийским силам.

Июньское исследование Центра Разумкова показало, что 35% украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского в первом туре выборов, 20% – за Бойко, 16% – за Петра Порошенко.