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Зияющие высоты рейтинга: Зеленский лишь вдвое опережает Бойко

Владимир Зеленский.

Рейтинг Зеленского опустился до 29%, за Бойко готовы голосовать 15,5%. Уровень доверия к действующему главе государства упал до 35%.

Если бы выборы президента Украины прошли в ближайшее время, Владимира Зеленского готовы поддержать на выборах 29% тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании. За сопредседателя пророссийской партии «ОПЗЖ» Юрия Бойко готовы голосовать 15,5%, свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 3-6 сентября.

За пятого президента, ныне сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко проголосовали бы 14%, за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко – 9,3%.

За Игоря Смешко проголосовали бы 6,4% опрошенных, Олега Ляшко, Сергея Притулу и Владимира Гройсмана – по 3,6%.

Результаты социологического исследования группы «Рейтинг».
Результаты социологического исследования группы «Рейтинг».
Результаты социологического исследования группы «Рейтинг».
Результаты социологического исследования группы «Рейтинг».
Результаты социологического исследования группы «Рейтинг».
Результаты социологического исследования группы «Рейтинг».
Результаты социологического исследования группы «Рейтинг».
Результаты социологического исследования группы «Рейтинг».
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Уровень доверия к действующему главе государства составляет 35%, что является самым низким показателем за время его каденции. 57% опрошенных не удовлетворены деятельностью Владимира Зеленского на посту главы государства.

«Деятельностью главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 23%, недовольны – 55%, затруднились оценить – 23%. Работой премьер-министра Шмыгаля довольны лишь 14%, не удовлетворены – 59%, затруднились оценить – 27%», – свидетельствуют данные опроса.

«Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой правительства (73%) и Верховной Рады (76%)», – отмечают социологи.

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Опрос проводила социологическая группа «Рейтинг» 3-6 сентября среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Для исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) опросили 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, обнародованного в начале сентября, президенту не доверяли 49% граждан, Верховной Раде – 75%, правительству – 72%.

В конце июля электоральная поддержка Зеленского составила 30,2%. Президенту доверяли 41% опрошенных, не доверяли 53%.

Ранее гендиректор КМИС Владимир Паниотто сообщил, что снижение рейтинга Владимира Зеленского приводит к тому, что голоса его избирателей переходят к пророссийским силам.

Июньское исследование Центра Разумкова показало, что 35% украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского в первом туре выборов, 20% – за Бойко, 16% – за Петра Порошенко.

Источник Рейтинг

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