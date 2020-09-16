«Аншлюс или оккупация?»: в Беларусь прибыл Шойгу

Сегодня, 16 сентября, в столицу Беларуси прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Отмечается, что рабочий визит осуществляется «для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России».

Напомним, что 15 сентября в Беларусь прибыли российские десантники. Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил РФ примут участие в совместных белорусско-российских учениях «Славянское братство-2020». Активная фаза учений пройдет с 21 по 23 сентября.

14 сентября глава Беларуси Александр Лукашенко в Сочи встретился с нацлидером РФ Путиным.

21-26 сентября белорусские военнослужащие примут участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», которые проводятся на военных полигонах РФ вблизи с госграницей Украины.

По данным Минобороны РФ, в них примут участие воинские контингенты из Беларуси, Мьянмы, Ирана и Пакистана. К учениям планировали привлечь группировки из шести стран по линии Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности. Как известно, от участия в учениях «Кавказ-2020» уже отказались Индия и Азербайджан.