Проект о ВСК по делу ЧВК «Вагнера» зарегистрирован в Раде

В Раде зарегистрировали проект постановления о создании ВСК по «вагнеровцам». Главой ВСК будет нардеп от «Голоса» Роман Костенко.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании временной следственной комиссии по делу «вагнеровцев», сообщил руководитель фракции «Голос» в Верховной Раде Сергей Рахманин, передает «Левый Берег».

«Проект постановления о создании временной следственной комиссии, которая должна распутать загадочную историю вокруг «вагнеровцев», зарегистрирован. Фракция «Голос» выполнила свое обещание. Главой ВСК будет наш коллега Роман Костенко», – написал он в фейсбуке.

Напомним, что в Украине расследуют стразу 3 дела относительно возможного срыва спецоперации по «вагнеровцам». В ГБР открыли дела, как только появилась такая информация.

Ранее, Богдан на допросе не предоставил доказательств сговора украинских должностных лиц с властями России. Он сообщил, что эти данные ему стали известны из СМИ.

В то же врем, Лукашенко пообещал «удивить» неопубликованной частью разговора» о Навальном. Главу Беларуси также поймали на манипуляциях по делу «вагнеровцев».

29 июля в Беларуси задержали 3 десятка россиян из частной военной компании «Вагнера». Украина просила экстрадиции тех из них, кто воевал на Донбассе. 14 августа стало известно, что Беларусь передала России 32 боевиков «Вагнера».

В сети были опубликованы документы, которые доказывают, что украинские спецслужбы действительно проводили спецоперацию по задержанию наемников из российской ЧВК «Вагнер».

5 августа президент Владимир Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.

По информации источников, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК «Вагнера», для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

Журналист Юрий Бутусов, который одним из первых заявил о провале операции СБУ по задержанию «вагнеровцев», утверждал, что операцию проводили совместно со спецслужбами США.

СБУ прокомментировала информацию об участии в «вагнеровской спецоперации». В СБУ призвали СМИ «не распространять слухов в пользу недружественных стран».

Журналистка Янина Соколова опубликовала уже две порции записей с вербовкой российских военных, во время которых они рассказывают, как воевали на Донбассе против украинской армии.

Буданов утверждал, что «вагнеровцев» в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Бурба заявлял, что «дезинформация и домыслы» по делу «вагнеровцев» являются попыткой нанести ущерб спецслужбам Украины.

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что руководство Украины стремится уничтожить материалы, подтверждающие подготовку спецслужб по задержанию боевиков из частной военной компании Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе, из РФ в Украину.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК «Вагнер», во время которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб. Ермак назвал информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию российских боевиков в Беларуси спланированной дезинформацией.

14 сентября фракция «Европейская солидарность» потребовала создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции «вагнеровцев» из Беларуси в Россию.

15 сентября на заседании Рады генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу «вагнеровцев» открыто три уголовных производства.