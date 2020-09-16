Членом Совета НБУ назначили соратника Януковича

Верховная Рада освободила от обязанностей члена Совета НБУ Веру Рычаковскую и назначила на ее место экс-регионала и соратника Януковича Василия Горбаля.

Верховная Рада на заседании 16 сентября Верховная Рада уволила Веру Рычаковскую с должности члена Совета НБУ в связи с окончанием срока ее полномочий, передает телеканал «Рада.TV».

На ее место, членом Совета Национального банка Украины назначили бывшего регионала Василия Горбаля. Решение поддержали 249 нардепов, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Глава финкомитета Даниил Гетманцев сообщил, что Горбаль был избран из четырех претендентов.

«Это человек, который всю жизнь проработал в банковской сфере. Ему доверяют банкиры. Я убежден, что из тех кандидатур, которые были представлены, это лучшая кандидатура», – заверил Гетманцев.

Василий Горбаль был народным депутатом IV, V и VI созывов. Входил в состав фракции «За единую Украину», впоследствии стал членом Партии регионов.

В 2004 году активно занимался избирательной кампанией кандидата на пост президента Виктора Януковича.

На выборах-2006 Горбаль снова стал народным депутатом Украины. Мандат и депутатский значок ему обеспечило 37 место в списке той же Партии регионов.

Весной 2010 года, после того как президентом был избран лидер ПР Виктор Янукович, Горбаль был назначен губернатором Львовской области. Уволили его 21 декабря 2010-го (по неофициальной версии – из-за низких результатов, полученных Партией регионов на Львовщине на местных выборах 2010 года).

Осенью 2012 года Горбаль снова баллотировался в Верховную Раду VII созыва самовыдвиженцем по одномандатному округу №221 в Киеве, однако проиграл представителю «Батькивщины» Леониду Емцу.

В соответствии с Законом «О Национальном банке Украины», в состав Совета НБУ входят четыре члена от Верховной Рады, четыре члена от президента Украины, а также глава НБУ по должности.

В прошлом году Горбаль уже претендовал на должность члена Совета НБУ.

10 сентября его кандидатуру поддержали в Комитете парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, что по данным НБУ международные резервы Украины в августе превысили $29 млрд. Предложение валюты превышало спрос, и НБУ мог пополнять международные резервы.

При этом, несмотря на продолжающийся карантин из-за коронавируса, колебания курса гривны по отношению к доллару и евро незначительны.