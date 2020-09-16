Рада запретила полгода взымать долги по валютной ипотеке
Рада продлила действие моратория на взыскание имущества по валютным ипотечным кредитам, но только на полгода. Мораторий хотели продлить до 2022 года.
Верховная Рада повторно рассмотрела с предложениями президента закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте» (№3640), сообщает пресс-служба парламента.
За продление моратория проголосовали 297 нардепов. Глава финкомитета Даниил Гетманцев сообщил, что мораторий продлевается на полгода, а не до 2022 года, как предполагала предыдущая редакция. Продление начнет действовать с момента окончания нынешнего моратория, срок которого истекает в октябре.
Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук отметил, что президент не подписал закон, потому что его отдельные положения не согласуются с Конституцией и не отвечают принципу юридической определенности.
Положения закона были направлены на предупреждение принудительного лишения единственного жилья заемщиков, получивших кредит в иностранной валюте. При этом предлагаемая редакция не определяла четких условий и круга должников, в отношении которых будет действовать запрет на отчуждение имущества.
«В связи с этим президент отмечает, что это может привести к неоднозначной трактовке положений закона и стать следствием уклонения по потребительским кредитам в иностранной валюте, но и при принудительном исполнении решений других категорий взыскания», – заявил Стефанчук.
«Неоднозначное применение положений закона может использоваться должниками по другим категориям обязательств», – подчеркнул он.
«Президент не может согласиться с продлением срока моратория до 1 января 2022 года, поскольку это послужит формирующим фактором восстановления ипотеки, что является важным фактором доступности жилья», – отметил Стефанчук.
Напомним, что парламент уже принимал этот закон в июле 2020 года, однако президент Владимир Зеленский не подписал его, а добавил свои предложения.
Закон продлевает действие моратория на принудительное отчуждение единственного жилья заемщиков, заложенного в качестве обеспечения исполнения обязательств заемщиков по валютным кредитам до вступления в силу закона, который регулирует вопросы особенностей осуществления реструктуризации по кредитам в иностранной валюте, предоставленным кредитными учреждениями – резидентами Украины физическим лицам, порядок погашения задолженности заемщиков по таким кредитам и особенности обращения взыскания на предметы обеспечения по таким кредитам, порядок погашения (учета) курсовой разницы, возникающей в бухгалтерском и/или налоговом учете кредиторов и заемщиков, а также порядок начисления/списания пени и штрафов в результате просрочки выполнения обязательств заемщиков по таким кредитам.
Нацбанк призвал не поддерживать этот закон, поскольку он запрещал банкам регулировать проблемные долги валютных заемщиков.