«Укрзалізниця» назвала топ-маршруты 2020 года

В компании «Укрзалізниця» рассказали, сколько пассажиров перевезли и назвали топ-маршруты. Треть пассажиров выбрали для путешествий летние месяцы.
«Укрзалізниця» с начала года перевезла в пассажирских поездах внутреннего сообщения 11,8 млн пассажиров, сообщает пресс-служба железнодорожной компании.
Треть из них (3,9 миллионов человек) выбрали поезда для путешествий в летние месяцы.
Самыми популярными направлениями поездок оставались сообщение между областными центрами.
Так, с начала года в сочетании «туда-обратно»:
• Киев – Харьков – Киев перевезено 498,9 тысяч пассажиров,
• Киев – Львов – Киев – 437,7 тысяч,
• Киев – Днепр – Киев – 388,9 тысяч,
• Киев – Одесса – Киев – 295,7 тысяч
Поездами пригородного сообщения воспользовались 33 млн граждан. На сегодня по Украине курсирует 842 пригородных и 72 пары пассажирских поездов. 5 пар сезонных поездов завершили следования.
Напомни, что компания «Укрзалізниця» восстановила в июле движение еще 46 пригородных поездов. Их маршруты проходят на территории обслуживания Львовской железной дороги.