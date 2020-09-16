«Укрзалізниця» назвала топ-маршруты 2020 года

В компании «Укрзалізниця» рассказали, сколько пассажиров перевезли и назвали топ-маршруты. Треть пассажиров выбрали для путешествий летние месяцы.

«Укрзалізниця» с начала года перевезла в пассажирских поездах внутреннего сообщения 11,8 млн пассажиров, сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

Треть из них (3,9 миллионов человек) выбрали поезда для путешествий в летние месяцы.

Самыми популярными направлениями поездок оставались сообщение между областными центрами.

Так, с начала года в сочетании «туда-обратно»:

• Киев – Харьков – Киев перевезено 498,9 тысяч пассажиров,

• Киев – Львов – Киев – 437,7 тысяч,

• Киев – Днепр – Киев – 388,9 тысяч,

• Киев – Одесса – Киев – 295,7 тысяч

Поездами пригородного сообщения воспользовались 33 млн граждан. На сегодня по Украине курсирует 842 пригородных и 72 пары пассажирских поездов. 5 пар сезонных поездов завершили следования.

Напомни, что компания «Укрзалізниця» восстановила в июле движение еще 46 пригородных поездов. Их маршруты проходят на территории обслуживания Львовской железной дороги.