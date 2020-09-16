«Качай или плати»: стало известно сколько «Газпром» заплатит за транзит газа

В «Нафтогазе» назвали размер суммы, которую «Газпром» заплатит за транзит газа в Европу в текущем году. Соглашение было заключено на 5 лет в 2019 году.

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев оценивает поступления от «Газпрома» за транзит российского газа через Украину в 2020 году в сумму около 2 млрд. долларов. Он сообщил в эфире Youtube-канала «Yanina Sokolova» журналистки Янины Соколовой.

«Я думаю, в этом году цифра будет близка к $2 млрд», – сказал он во вторник вечером.

Глава «Нафтогаза» отметил, что закрепленный в контракте принцип «качай или плати» в период экономического кризиса является важным для страны в части получения гарантированного дохода от предоставления транзитных услуг.

За 8 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины произвел транзит 34,8 млрд куб. м газа в соответствии с новой транзитной сделкой, что на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (59,6 млрд куб. м).

Транзитное соглашение между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ОАО «Газпром», заключено в конце 2019 сроком на пять лет.

Оно предусматривает бронирования Газпромом мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м/сут) в 2021-2024 годах.

Оплата указанных объемов гарантирована даже в случае меньшего прокачки через ГТС Украины.

Напомним, что Витренко назвал причиной своего увольнение реакцию главы «Нафтогаза» Коболева на «неудобную правду», в которой тот видит для себя угрозу.