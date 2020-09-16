Тихановская раскрыла содержание свое просьбы к Путину

Тихановская рассказала, что сказала бы Путину при встрече. Она считает, что белорусы хотят сами решать, как двигаться дальше и развивать свою страну.

Лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская рассказала о чем, стала бы говорить с нацлидером России Владимиром Путиным в случае личной встречи с ним. Она сообщила об этом в эксклюзивном интервью «Левому Берегу».

По ее мнению, со стороны российского лидера было бы разумно поддержать именно народ Беларуси, а не шестой раз провозглашенного президентом Беларуси Александра Лукашенко.

Она отметила, что белорусы хотят сами решать, как двигаться дальше и с каким президентом развивать свою страну.

«Я сказала, что белорусам уже не вернуться к тому состоянию, в котором мы жили до нового времени, в этом году, что разумно со стороны лидера Российской Федерации поддержать именно народ Беларуси. Думаю, что мы бы нашли, о чем поговорить», – заявила Светлана Тихановская.

«Однако то, что я сказала вам, – главный мой посыл. Мы не хотим никакой агрессии внутри страны. Мы хотим сами решать, как нам двигаться дальше, с каким президентом развивать свою страну», – уточнила она.

Кроме того, по словам Тихановской, Координационный совет белорусской оппозиции готовит санкционный список имени заключенной Марии Колесниковой.

«Сначала мы думали, что власть увидит, что народ против, что народ больше не признает Лукашенко как руководителя страны, они поймут: пора наконец услышать свой народ и пойти на диалог, к чему мы призывали», – подчеркивает в интервью Тихановская.

«Но сейчас видим, что нужны более радикальные шаги. Поэтому такие действия, о которых вы говорите, будут осуществлены», – уточнила она.

Она добавила, что список санкций имени Марии Колесниковой «конечно, появится».

Так же Тихановська заявила, что готова предоставить гарантии личной безопасности президенту Белоруси Александру Лукашенко в случае мирной передачи власти.

«Это все подлежит обсуждению. Конечно, если мирно пойдет, по-человечески, конечно, такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность», – заявила Тихановская.

«Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе», – добавила она.

На уточняющий вопрос о том, все же получит ли Александр Лукашенко гарантии безопасности, если уйдет с должности, Светлана Тихановская ответила: «Да».

Она также отметила, что выданные Россией кредитные средства белорусские власти тратят на разгоны акций протеста, аресты и экипировку для ОМОНа.

Вместе с тем Светлана Тихановская не верит в реализацию сценария военной агрессии России против Беларуси.

Тихановська также считает, что члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлану Алексиевич вряд ли арестуют или выдворят из страны.

Напомним, что Путин подтвердил, что Москва выдаст Минску $1,5 млрд кредита. Нацлидер России отметил, что у него «есть много идей для преодоления проблем».