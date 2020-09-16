Коронавирус в Украине: новый антирекорд смертности

В Украине за последние сутки – 76 жертв коронавируса и почти 3 тысячи новых больных. При этом излечились более полутора тысяч пациентов.

За сутки 15 сентября в Украине было подтверждено 2 958 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19, умерло рекордное количество больных – 76, а выздоровели 1 514 пациентов, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

• Винницкая область – 4976 случаев;

• Волынская область – 6504 случая;

• Днепропетровская область – 3539 случаев;

• Донецкая область – 2180 случаев;

• Житомирская область – 4543 случая;

• Закарпатская область – 8829 случаев;

• Запорожская область – 2591 случай;

• Ивано-Франковская область – 11 677 случаев;

• Кировоградская область – 934 случая;

• Киев – 18070 случаев;

• Киевская область – 7207 случаев;

• Львовская область – 17 430 случаев;

• Луганская область – 653 случая;

• Николаевская область – 2171 случай;

• Одесская область – 10 277 случаев;

• Полтавская область – 1307 случаев;

• Ровенская область – 10 707 случаев;

• Сумская область – 2640 случаев;

• Тернопольская область – 10 004 случая;

• Харьковская область – 13 432 случая;

• Херсонская область – 702 случая;

• Хмельницкая область – 4133 случая;

• Черновицкая область – 12493 случаи;

• Черкасская область – 2739 случаев;

• Черниговская область – 2922 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что за предшествующие сутки в Украине так же выявили почти 3 тысячи новых случаев коронавируса, 53 больных умерли, выздоровели более 1200 пациентов.

Ранее в Украине выявили еще почти 2,5 тысячи больных коронавирусом, на Тернопольщине – резкий рост. Число умерших – 33 человека.