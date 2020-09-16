Коронавирус в Украине: новый антирекорд смертности

В Украине за последние сутки – 76 жертв коронавируса и почти 3 тысячи новых больных. При этом излечились более полутора тысяч пациентов.
За сутки 15 сентября в Украине было подтверждено 2 958 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19, умерло рекордное количество больных – 76, а выздоровели 1 514 пациентов, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 4976 случаев;
• Волынская область – 6504 случая;
• Днепропетровская область – 3539 случаев;
• Донецкая область – 2180 случаев;
• Житомирская область – 4543 случая;
• Закарпатская область – 8829 случаев;
• Запорожская область – 2591 случай;
• Ивано-Франковская область – 11 677 случаев;
• Кировоградская область – 934 случая;
• Киев – 18070 случаев;
• Киевская область – 7207 случаев;
• Львовская область – 17 430 случаев;
• Луганская область – 653 случая;
• Николаевская область – 2171 случай;
• Одесская область – 10 277 случаев;
• Полтавская область – 1307 случаев;
• Ровенская область – 10 707 случаев;
• Сумская область – 2640 случаев;
• Тернопольская область – 10 004 случая;
• Харьковская область – 13 432 случая;
• Херсонская область – 702 случая;
• Хмельницкая область – 4133 случая;
• Черновицкая область – 12493 случаи;
• Черкасская область – 2739 случаев;
• Черниговская область – 2922 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что за предшествующие сутки в Украине так же выявили почти 3 тысячи новых случаев коронавируса, 53 больных умерли, выздоровели более 1200 пациентов.
Ранее в Украине выявили еще почти 2,5 тысячи больных коронавирусом, на Тернопольщине – резкий рост. Число умерших – 33 человека.