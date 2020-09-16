Россия не хочет встречаться в «нормандском формате»

В Москве опровергли готовность к встрече «нормандской четверки». В МИД Украины объяснили, что Зеленский говорил о принципиальной готовности встретиться.

Замглавы МИД России Андрей Руденко отрицает готовность России к проведению саммита «нормандской четверки» на самом высоком уровне. Он заявил об этом в комментарии РИА «Новости».

Ранее президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом анонсировал еще одну встречу политических советников глав государств в течение ближайших 10 дней, после которой уже должна быть встреча лидеров «нормандской четверки». Он также выразил уверенность в том, что все лидеры подтверждают готовность к встрече.

«Я скажу, что это неправда. На переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Николаевич Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет», – сказал Руденко.

Со своей стороны пресс-служба украинского МИД сообщила, что Министерство иностранных дел Украины требует от РФ разъяснения относительно заявления российского замминистра МИД Андрея Руденко о перспективах проведения очередного саммита глав четырех государств в нормандской формате.

«Если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт», – говорится в сообщении.

Очевидно, что сегодняшний недостаточно дипломатический и несколько эмоциональный комментарий заместителя министра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам Нормандского формата, так и международному сообществу», – отмечают в сообщении.

В МИД объяснили, что Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита лидеров “Нормандского формата”, а о принципиальной готовности его участников встретиться.

Напомним, что Витольд Фокин вошел в состав ТКГ после того, как внучка познакомила его с главой Офиса президента Ермаком. Она общается с Ермаком с 18 лет.

11 сентября в Берлине прошли переговоры на уровне политических советников лидеров стран нормандского формата. Они продолжались 7 часов. Обсуждали состояние выполнения решений Парижского саммита, подготовку к очередной встрече лидеров, продвижение работы в Трехсторонний контактной группе, обмен удерживаемыми лицами.

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что главным результатом переговоров является договоренность о продолжении режима “тишины” на Донбассе.