Валюты нет и не предвидится: Россия будет голодать

Центральный банк предсказал России три года валютного голода. Не один существующий прогноз на будущее не вселяет надежд на экономическое благоденствие.

В «Основных направлениях денежно-кредитной политики» Банк России подготовил экономический прогноз на 2020-2023 годы, сообщает пресс-служба российского регулятора.

Стоит отметить, что среди четырех предложенных сценариев ни один не вселяет надежды. В любом случае Россию ждет падение цен на нефть и сокращение экспортной выручки, прогнозируют аналитики Центрального банка России.

В рисковом сценарие нефть упадет до 25 долларов за баррель, а в двух других — «проинфляционном» и «дезинфляционном» – до 35 долларов.

При любом случае экспортные доходы России в твердой валюте резко сократятся, а притока иностранной валюты в нужном объеме не будет, что грозит проблемами с платежным балансом и погашением внешнего долга.

В «базовом» сценарии цены на нефть не превысят 38 долларов за баррель в этом году, 40 долларов в 2021 году и 45 долларов к 2022. По результатам 2020 года экономика потеряет 134 млрд. долларов валютной выручки, 112 млрд. в 2021 году и 70 млрд. в 2022.

России придется сокращать закупки импортных товаров: на 11% в этом году, и на 8% в 2021 и 2022. Общий объем импорта составит около 230 млрд. долларов в год, тогда как в 2012-2013 годах, к примеру, этот показатель составлял 340 млрд.

Разница между экспортом и импортом в платежном балансе сократится с 165 до 58 млрд. долларов и этого не хватит на выплаты инвестиций за рубеж (38 млрд. долларов), на отток частного капитала (25 млрд.) и оплату импортных услуг (18 млрд. долларов).

Регулятору придется покрывать разницу из резервов и притока инвестиций в госдолг. Всего в этом году нужно будет достать 24 млрд. долларов дополнительно. В 2021 – 2021 млрд. долларов. В противном случае, рубль ждет девальвация.

К примеру, из-за отказа западных инвесторов от вложений в российский госдолг этим летом доллар подорожал на 8 рублей за июнь-август.

В случае введения санкций, отток капитала из России увеличится с прогнозных 25 млрд. долларов до 60-100. Это приведет к девальвации рубля на 10-15 руб. по отношению к доллару.

Напомним, что ранее Россия посредством СНГ пыталась предпринять очередную попытку отмены санкций. В Кремле намерены использовать эту площадкой для смягчения, либо отмены санкций.

Кроме того, в стране находящейся на самоизоляции из-за коронавируса, пугают пенсионеров возможными невыплатами пенсий. В в этом году серьезно растет дефицит ПФР.