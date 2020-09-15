В Беларусь прибыли псковские десантники

Российские десантники уже прибыли в Беларусь. Они будут участвовать в совместных беларусско-российских учениях «Славянское братство-2020».

Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации завершили передислокацию на полигон в Бресте в Беларуси, информирует пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Российские военные будут участвовать в совместных беларусско-российских тактических учениях «Славянское братство-2020».

«От Вооруженных Сил Республики Беларусь в учениях принимают участие военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций. Всего в практических действиях будет задействовано до 1500 военнослужащих, более 150 единиц авиационной боевой и специальной техники», – говорится в сообщении.

«После завершения учений российские военнослужащие вернутся на родину», – уверяют в белорусском Минобороны.

Активная фаза учений с практическим выполнением задач на полигоне Брестский, в Брестском районе и на участке реки Мухавец пройдет с 21 по 23 сентября.

«Военнослужащие двух стран отработают совместные действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом, обменяются опытом организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических задач», – отмечается в сообщении.

Напомним, что Сербия отказалась от совместных с Россией учений в Беларуси. Министр обороны Вулин заявил, что Сербия находится «под ужасным давлением» со стороны ЕС.

22-25 сентября состоятся стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020», участие в которых примут участие около 12 тысяч человек и 700 единиц вооружения и военной техники. Впервые к проведению стратегических командно-штабных учений будут привлечены военные подразделения вооруженных сил стран-членов НАТО: США и Великобритании.