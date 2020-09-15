Генпрокурора умоляют выполнить свои обязанности

В НАБУ призвали Венедиктову подписать подозрение депутату Юрченко. При этом по версии Веенедиктовой, оснований для объявления подозрения нет.

В Национальное антикоррупционное бюро призвали генпрокурора Ирину Венедиктову подписать подозрение депутату Александру Юрченко. При этом по версии Венедиктовой, оснований для объявления подозрения нет. НАБУ 15 сентября заявило о том, что разоблачило преступную группировку, сообщает пресс-служба ведомства.

В НАБУ заявляют, что материалы дела находятся у генпрокурора Ирины Венедиктовой еще с прошлой недели.

При этом сама Венедиктова говорит о том, что для вручения Юрченко подозрения недостаточно основания для вручения подозрения.

Выступая утром в Верховной Раде она заявила о том, что письмо от руководства НАБУ якобы получила только 14 сентября и без материалов уголовного производства.

При этом накануне стало известно, что депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Юрченко решил написать заявление о выходе из фракции из-за сообщений о том, что его помощника поймали на крупной взятке.

В свою очередь народный депутат Гео Лерос, исключенный из «Слуги народа», написал в Facebook, что Юрченко лично вымогал взятку в 200 тысяч долларов плюс 3% собственности компании за прохождение законопроекта.

«При этом, 13 тысяч он получил за правки, которые провел на комитете и отчитался «заказчику». Юрченко уточнил, что 200 тысяч это взятка 10-12 членам комитета экологии, включая его личную выгоду. Все на видео зафиксировано, но для Слуг олигархов это очередная «порожня справа»!», – написал Лерос.

Лживая слуга режима Зеленского – госпожа Венедиктова считает недостаточным основанием для вручения подозрения народному… Geplaatst door Geo Leros op Dinsdag 15 september 2020

Напомним, что в Украине расследуют стразу 3 дела относительно возможного срыва спецоперации по «вагнеровцам». В ГБР открыли дела, как только появилась такая информация.