«ВКонтакте» следит за украинцами для спецслужб РФ

Приложение «ВКонтакте» собирает данные украинских пользователей для спецслужб РФ. В СНБО заявили, что это может угрожать нацбезопасности Украины.

Обновленная работа прокси в мобильном приложении «ВКонтакте» имеет целью сбор спецслужбами Российской Федерации данных о гражданах Украины, сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины со ссылкой на заместителя секретаря СНБО Сергея Демедюка.

«С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины даже несмотря на нестабильную работу прокси», – заявил Демедюк.

«Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено», – подчеркнул он.

По его словам, активизация работы российских социальных сетей накануне выборов может представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Демедюк также добавил, что активизация работы приложения имеет целью не предоставление пользователю доступа к социальной сети без применения дополнительных сервисов для обхода санкций, а сбор данных граждан Украины и распространение дезинформации для воздействия на общественное мнение и манипулирования им.

«Такие действия обычно проводятся накануне знаменательных событий. Сейчас это проведение в Украине местных выборов», – сказал заместитель секретаря СНБО.

Оновлена робота проксі в мобільному додатку «ВКонтакте» має на меті збір російськими спецслужбами даних про громадян… Geplaatst door Рада національної безпеки і оборони України op Dinsdag 15 september 2020

Напомним, в 2017 году Петр Порошенко подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Действие указа заблокировало доступ к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники» в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group.

В мае этого года, в Польше задержали украинца, который привлекал подростков к игре «Синий кит». Он действовал через закрытую группу в соцсети «ВКонтакте».