Срыв спецоперации по вагнеровцам: ГБР ищет виновных

В Украине расследуют стразу 3 дела относительно возможного срыва спецоперации по «вагнеровцам». В ГБР открыли дела, как только появилась такая информация.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в связи с возможным срывом украинской спецоперации по «вагнеровцам», которые были задержаны в Беларуси, в Украине зарегистрировали три уголовных производства. Венедиктова заявила об этом выступая на трибуне парламента 15 сентября.

«У нас есть три уголовных производства по так называемым «вагнеровцам». Первое из них было открыто, как только появилась информация в СМИ», – заявила Венедиктова.

«Мне почему-то кажется, что это была информация в Facebook от некоторых народных избранников, поэтому сразу же реакция ГБР была и следствие продолжается», – добавила она.

11 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что по заявлениям о возможном срыве украинской спецоперации в отношении «вагнеровцев», которые были задержаны в Беларуси, в Украине открыто уже не одно уголовное производство.

Напомним, что накануне Богдан на допросе не предоставил доказательств сговора украинских должностных лиц с властями России. Он сообщил, что эти данные ему стали известны из СМИ.

В то же врем, Лукашенко пообещал «удивить» неопубликованной частью разговора» о Навальном. Главу Беларуси также поймали на манипуляциях по делу «вагнеровцев».

29 июля в Беларуси задержали 3 десятка россиян из частной военной компании «Вагнера». Украина просила экстрадиции тех из них, кто воевал на Донбассе. 14 августа стало известно, что Беларусь передала России 32 боевиков «Вагнера».

В сети были опубликованы документы, которые доказывают, что украинские спецслужбы действительно проводили спецоперацию по задержанию наемников из российской ЧВК «Вагнер».

5 августа президент Владимир Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.

По информации источников, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК «Вагнера», для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

Журналист Юрий Бутусов, который одним из первых заявил о провале операции СБУ по задержанию «вагнеровцев», утверждал, что операцию проводили совместно со спецслужбами США.

СБУ прокомментировала информацию об участии в «вагнеровской спецоперации». В СБУ призвали СМИ «не распространять слухов в пользу недружественных стран».

Журналистка Янина Соколова опубликовала уже две порции записей с вербовкой российских военных, во время которых они рассказывают, как воевали на Донбассе против украинской армии.

Буданов утверждал, что «вагнеровцев» в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Бурба заявлял, что «дезинформация и домыслы» по делу «вагнеровцев» являются попыткой нанести ущерб спецслужбам Украины.

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что руководство Украины стремится уничтожить материалы, подтверждающие подготовку спецслужб по задержанию боевиков из частной военной компании Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе, из РФ в Украину.