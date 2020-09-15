Почти половина партий не участвует в местных выборах

Почти половина партий проигнорировали местные выборы. Об участии в выборах заявили 194 партии из 349 официально зарегистрированных в Украине.

Почти половина из зарегистрированных в Украине политических партий проигнорировали местные выборы. Всего об участии в выборах заявили 194 партии, сообщает на своей странице в Facebook Комитет избирателей со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

По состоянию на 1 января 2020 года было зарегистрировано 349 политических партий.

Об участии в предыдущих местных выборах 2015 года заявили 140 политических партий, почти на полсотни партий меньше, чем на выборах 2020 года.

«Особенностью местных выборов 2020 года является участие в выборах значительного количества так называемых региональных политических партий. То есть политических сил, которые выдвигают кандидатов только в пределах отдельных областей, районов и даже городов», – говорится в сообщении КИУ.

«В частности, об участии в выборах заявили такие партии как «Ровно вместе», «Херсонцы», «Блок Кернеса – успешный Харьков», «Партия черновчан», «Березанская община», «Белая Церковь вместе», ВО «Черкасчане», «Партия винничан», «Патриоты Волыни», «Родное Закарпатье», «Николаевцы», «Команда Днепра» и др.», – отметили в КИУ.

Майже половина партій проігнорували місцеві вибори, – КВУМайже половина із зареєстрованих в Україні політичних партій… Geplaatst door КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ op Dinsdag 15 september 2020

Глава Комитета Алексей Кошель отметил, что количество заявленных партий значительно ниже, чем количество официально зарегистрированных, поскольку значительная их часть существует только на бумаге, а участия в избирательных процессах фактически не принимает.

«Также нужно учитывать тот факт, что не все из тех партий, которые заявили об участии в местных выборах, реально будут активно выдвигать кандидатов. Традиционно часть политических партий участвуют в выборах лишь для того, чтобы получить места в избирательных комиссиях и позже «перепродать» их в пользу более известных политических сил», – добавил глава КИУ.

Напомним, Центральная избирательная комиссия совместно с экспертами профильных министерств и военными медиками разработали алгоритм проведения местных выборов 25 октября. В алгоритме предлагали разрешить голосовать людям с симптомами заболеваний, но в отдельной кабине.