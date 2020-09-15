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Хасиды пытаются попасть в Украину из Беларуси

Сергей Дейнеко встречается с хасидами на границе с Беларусью.

Несколько сотен хасидов остаются на границе с Беларусью. Движение транспорта через пункт пропуска «Новые Яриловичи» остается ограниченным.

По состоянию на утро 15 сентября на границе с Беларусью продолжают находиться несколько сотен хасидов, которые пытаются попасть в Украину, несмотря на ограничение въезда, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«По состоянию на утро на границе с Беларусью скопилось несколько сотен иностранных граждан. Они не оставляют попыток попасть в Украину, даже получив разъяснения и четко осознавая информацию об ограничении въезда иностранцев, введенном с целью недопущения распространения по территории Украины коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.

Движение транспортных средств и граждан через пункт пропуска «Новые Яриловичи» остается ограниченным.

#ДПСУ: Станом на ранок на кордоні з Білоруссю скупчилося кілька сотень іноземних громадян. Вони не полишають спроб потрапити в Україну, навіть отримавши роз'яснення та чітко усвідомлюючи про обмеження в’їзду іноземців, що введені з метою недопущення поширення територією України коронавірусної інфекції.Крім того, рух транспортних засобів та громадян через пункт пропуску «Нові Яриловичі» залишається обмеженим.У даний час на кордоні з Республікою Білорусь знаходяться необхідні резерви ДПСУ. Крім того, чітко організована взаємодія з підрозділами Національної поліції та Національної гвардії України, які також направили до кордону групи правоохоронців, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій.Державна прикордонна служба України

Geplaatst door МВС України op Maandag 14 september 2020

В МВД уверяют, что в настоящее время на границе с Республикой Беларусь имеются необходимые резервы.

Для усиления безопасности на белорусской границе задействованы вертолет Ми-8, два Н-125, самолет DF-140 и беспилотники.

Позже в Офисе президента сообщили, что обстановка на украинско-белорусской границе полностью контролируется.

По словам главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеки, иностранцам предоставили разъяснения о временном запрете на въезд в Украину.

«Прогнозируем прибытие к линии границы в Черниговской области до тысячи человек, Житомирской – до 700, Волынской – до 1,5 тысячи человек. Ожидаем прибытия в город Минск трех чартеров – около 600 иностранцев», – сообщил он.

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Таким образом ожидается прибытие еще около 3900 иностранцев.

Вчера вечером белорусские пограничники сообщали о присутствии в пунктах пропуска на границе с Украиной более 1,5 тыс. евреев-хасидов, которые планировали попасть в Украину в связи с празднованием 19 сентября Нового года по еврейскому календарю.

Фото опубликованные МВД Украины.
Фото опубликованные МВД Украины.
Фото опубликованные МВД Украины.
Фото опубликованные МВД Украины.
Фото опубликованные МВД Украины.
Фото опубликованные МВД Украины.
Фото опубликованные МВД Украины.
Фото опубликованные МВД Украины.
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С представителями хасидов встретился глава Пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. Он предупредил их об ответственности в случае нарушения границы, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Сейчас ГПСУ задействовала резервы ведомства и организовала взаимодействие с подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии Украины. Ситуация остается контролируемой», – говорится в сообщении.

В начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года – Рош ха-Шана. В городе находится могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

15 августа городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал центральные власти не допустить приезда хасидов в Умань, поскольку это может ухудшить эпидситуацию в стране. Он призвал вмешаться в ситуацию президента. Правительства Украины и Израиля выступили с совместным заявлением, в котором призвали паломников воздержаться от посещения Умани.

На время паломничества хасидов в городе с 15 по 21 сентября усилили карантин. В районе паломничества обустроили КПП, запрещены массовые религиозные и культурные мероприятия с участием более 1 человека на 10 квадратных метров здания или территории.

Напомним, что ранее у шести хасидов в Умани был обнаружен коронавирус. При этом в местной больнице есть только четырнадцать койко-мест. Мэр города призвал паломников сдавать ПЦР-тест.

Источник Пресс-служба Министерства внутренних дел Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины Пресс-служба Офиса президента Украины

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