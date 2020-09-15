Хасиды пытаются попасть в Украину из Беларуси

Сергей Дейнеко встречается с хасидами на границе с Беларусью.

Несколько сотен хасидов остаются на границе с Беларусью. Движение транспорта через пункт пропуска «Новые Яриловичи» остается ограниченным.

По состоянию на утро 15 сентября на границе с Беларусью продолжают находиться несколько сотен хасидов, которые пытаются попасть в Украину, несмотря на ограничение въезда, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«По состоянию на утро на границе с Беларусью скопилось несколько сотен иностранных граждан. Они не оставляют попыток попасть в Украину, даже получив разъяснения и четко осознавая информацию об ограничении въезда иностранцев, введенном с целью недопущения распространения по территории Украины коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.

Движение транспортных средств и граждан через пункт пропуска «Новые Яриловичи» остается ограниченным.

#ДПСУ: Станом на ранок на кордоні з Білоруссю скупчилося кілька сотень іноземних громадян. Вони не полишають спроб потрапити в Україну, навіть отримавши роз'яснення та чітко усвідомлюючи про обмеження в’їзду іноземців, що введені з метою недопущення поширення територією України коронавірусної інфекції.Крім того, рух транспортних засобів та громадян через пункт пропуску «Нові Яриловичі» залишається обмеженим.У даний час на кордоні з Республікою Білорусь знаходяться необхідні резерви ДПСУ. Крім того, чітко організована взаємодія з підрозділами Національної поліції та Національної гвардії України, які також направили до кордону групи правоохоронців, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій.Державна прикордонна служба України Geplaatst door МВС України op Maandag 14 september 2020

В МВД уверяют, что в настоящее время на границе с Республикой Беларусь имеются необходимые резервы.

Для усиления безопасности на белорусской границе задействованы вертолет Ми-8, два Н-125, самолет DF-140 и беспилотники.

Позже в Офисе президента сообщили, что обстановка на украинско-белорусской границе полностью контролируется.

По словам главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеки, иностранцам предоставили разъяснения о временном запрете на въезд в Украину.

«Прогнозируем прибытие к линии границы в Черниговской области до тысячи человек, Житомирской – до 700, Волынской – до 1,5 тысячи человек. Ожидаем прибытия в город Минск трех чартеров – около 600 иностранцев», – сообщил он.

Таким образом ожидается прибытие еще около 3900 иностранцев.

Вчера вечером белорусские пограничники сообщали о присутствии в пунктах пропуска на границе с Украиной более 1,5 тыс. евреев-хасидов, которые планировали попасть в Украину в связи с празднованием 19 сентября Нового года по еврейскому календарю.

Фото опубликованные МВД Украины. Фото опубликованные МВД Украины. Фото опубликованные МВД Украины. Фото опубликованные МВД Украины. Пред 1 из 4 След

С представителями хасидов встретился глава Пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. Он предупредил их об ответственности в случае нарушения границы, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Сейчас ГПСУ задействовала резервы ведомства и организовала взаимодействие с подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии Украины. Ситуация остается контролируемой», – говорится в сообщении.

В начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года – Рош ха-Шана. В городе находится могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

15 августа городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал центральные власти не допустить приезда хасидов в Умань, поскольку это может ухудшить эпидситуацию в стране. Он призвал вмешаться в ситуацию президента. Правительства Украины и Израиля выступили с совместным заявлением, в котором призвали паломников воздержаться от посещения Умани.

На время паломничества хасидов в городе с 15 по 21 сентября усилили карантин. В районе паломничества обустроили КПП, запрещены массовые религиозные и культурные мероприятия с участием более 1 человека на 10 квадратных метров здания или территории.

Напомним, что ранее у шести хасидов в Умани был обнаружен коронавирус. При этом в местной больнице есть только четырнадцать койко-мест. Мэр города призвал паломников сдавать ПЦР-тест.