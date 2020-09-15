Новости

Только треть россиян считает Россию великой державой

Россияне на Красной площади в Москве.

Количество россиян, которые считающих Россию великой державой, уже уменьшилось на 12%. Четверть россиян убеждены что Россия не будет великим государством.

Более трети опрошенных жителей Российской Федерации (37%) считают, что Россия остается великой державой, еще 29% думают, что страна станет такой в ближайшие 15-20 лет, а 26% убеждены, что великим государством России не быть, сообщает российское агентство «ТАСС» со ссылкой на результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«Более трети россиян (37%) считают, что страна остается великой державой, а еще 29% согласны, что она, скорее всего, станет такой в ближайшие 15-20 лет. Чуть меньше россиян убеждены, что в ближайшем будущем России великой державой не стать (26%)», – говорится в результатах социологического исследования.

Вместе с тем, как отмечает «Новая Газета», последний похожий опрос ВЦИОМ проводил в мае 2018 года. Тогда о том, что Россия – великая держава, заявляла почти половина опрошенных респондентов (49%).

Таким образом, количество россиян, считающих Россию великой державой, за два года уменьшилось на 12%. Доля тех, кто пророчит России такую судьбу, уменьшилась на 4%. А количество респондентов, заявляющих, что России не быть великой державой, за два года увеличилось на 15%.

Читайте также  Процесс над Сенцовым и Кольченко: а судьи кто?

Вместе с тем сейчас почти каждый третий респондент (31%) согласен с тем, что Россия должна вернуть статус «супердержавы», который был у СССР. Чаще так считают мужчины (35%) и россияне в возрасте 35-44 лет (37%), 45-60 лет и старше (34-35%).

Опрос был проведен 2 сентября методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Источник ТАСС Новая Газата

Тоже интересно
Новости

«ВКонтакте» следит за украинцами для спецслужб РФ

Новости

Россияне спасут очередного диктатора своими пенсиями

Новости

Германии надоело прикрывать кремлевские делишки

Новости

Освещавший знамена Гиркина поп работает с Нацполицией

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

«ВКонтакте» следит за украинцами для спецслужб РФ

Россияне спасут очередного диктатора своими пенсиями

Германии надоело прикрывать кремлевские делишки

1 из 1 973