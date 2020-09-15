Коронавирус в Украине: эпидемия идет на новые рекорды

За прошедшие сутки в Украине выявили почти 3 тысячи новых случаев коронавируса, 53 больных умерли, выздоровели более 1200 пациентов.

За понедельник, 14 сентября, в Украине диагностировали 2905 новых случаев COVID-19, 53 больных умерли, 1267 пациентов выздоровели, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Больше всего заболевших за сутки в Тернопольской области (390 новых случаев и 5 человек умерли), в Харьковской (307 новых случаев и 3 летальных) и Одесской области (306 новых случаев и 3 умерли).

В Киеве – 285 новых случаев, 11 больных умерли. В Киевской области зафиксировано 118 новых больных, 1 человек умер.

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 4 След

Всего за время пандемии в Украине обнаружили 159 702 случая заражения коронавирусом SARS CoV 2, умерли от осложнений коронавируса 3 264 жителя страны, выздоровели 70 810 больных.

Сейчас COVID-19 пытаются преодолеть 85 628 жителей Украины.

Напомним, что накануне в Украине выявили еще почти 2,5 тысячи больных коронавирусом, на Тернопольщине – резкий рост. Число умерших – 33 человека.