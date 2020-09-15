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Под Киевом разорвало газопровод в Европу

Сотрудники ГСЧС ликвидируют аварию на газопроводе.

В Киевской области прорвало газопровод высокого давления, по которому идет поставка газа в Европу. В настоящее время идет ликвидация последствий аварии.

Возле населенного пункта Чабаны (Киевская область) прорвало газовую трубу, которая качает газ в Европу. На месте работают все аварийные службы, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Детали: Ситуация произошла в ночь с понедельника на вторник. В ближайших населенных пунктах уже отключили электроснабжение. Сейчас соответствующие службы пытаются перекрыть газ.

«В 1.10 была перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет», – сказано в утренней сводке на сайте ведомства.

Фото опубликованные пресс-службой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Фото опубликованные пресс-службой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Фото опубликованные пресс-службой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Фото опубликованные пресс-службой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Фото опубликованные пресс-службой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Фото опубликованные пресс-службой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Фото опубликованные пресс-службой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Фото опубликованные пресс-службой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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К работам привлекалось 57 человек и 18 единиц техники, из них от ГСЧС – 21 человек личного состава и 5 единиц техники.

По состоянию на 7.00 15 сентября в проведение работ привлечено 6 человек и 4 единицы техники Боярского производственного линейного управления магистральных газопроводов.

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Информации о пострадавших нет.

В аварийной службе изданию «Украинская Правда» ответили, что говорить о «взрыве» газа пока не корректно.

В местной группе города Хотив сообщали о громком шуме, который шел от газопровода на несколько километров.

Пользователи соцсетей также делятся видео, на которых слышно сильный шум.

В Хотові вибух газопровода високого тиску

Geplaatst door Bohdan Hdal op Maandag 14 september 2020

Как сообщили в Чабановском сельском совете, произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород).

Из-за этого произошел мощный выход газа в окружающую среду. Сейчас ситуацию взяли под контроль и прекратили выход газа.

Напомним, что ранее Украина отказалась от идеи строительства нового газопровода в Польшу. Макогон задается вопросом, а «есть ли смысл строить еще один, если и текущие стоят невостребованными?».

Источник Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украинская Правда Пресс-служба Чабановского сельского совета

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