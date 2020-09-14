Россияне спасут очередного диктатора своими пенсиями

Путин подтвердил, что Москва выдаст Минску $1,5 млрд кредита. Нацлидер России отметил, что у него «есть много идей для преодоления проблем».

Нацлидер России Владимир Путин подтвердил, что Москва выдаст Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, сообщает российское агентство «ТАСС» со ссылкой на брифинг по итогам переговоры Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Путин отметил, что Россия является крупнейшим инвестором в белорусскую экономику, у стран очень глубокая кооперация по многим отраслям. Президент РФ также отметил, что странам следует восстанавливать товарооборот, который снизился из-за распространения коронавирусной инфекции.

Путин отметил, что у него «есть много идей для преодоления проблем», а также назвал идею начать работу по новой конституции Белоруссии логичной и своевременной. Вместе с тем он подчеркнул, что белорусы «должны самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации, без каких-либо подсказок со стороны».

Напомним, сегодня в шестой раз провозглашенный «президентом» Беларуси Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с главой России Путиным. Путин договорился встретиться с Лукашенко еще в конце августа. Также в Минск летал российский премьер Михаил Мишустин.

На переговорах последний заявил, что с Лукашенко удалось «достичь прогресса в отношении Союзного государства» – надгосударственного объединения РФ и Белоруссии с организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств.

Лукашенко также заявил Мишустину, будто белорусские силовики «перехватили разговор Варшавы с Берлином», в которой говорилось о «заговоре в отравлении Навального с целью дискредитации РФ».