Из-за отравления Навального Германия отказывается от особых отношений с Россией, когда она выполняла роль связующего звена между Кремлем и Западом.

В Берлине в сентябре 2020 года принято важнейшее для немецкой внешней политики решение: Германия больше не будет проводить в отношении России какую-то особую политику. Директор «Московского Центра Карнеги» Дмитрий Тренин сообщил об этом на страницах информационного портала центра.

«Не будет пытаться понять мотивы другой стороны, стремиться к взаимопониманию и хотя бы минимальному взаимодействию. Берлин не станет выступать и в роли переводчика с русского политического языка на западные, не будет как ответственный за связи с Россией разъяснять Москве позицию своих союзников», – пишет Тренин в своей статье.

«Эта особая роль, которую Федеративная Республика и ее канцлер играли в последние годы, ушла в прошлое. Теперь Германия по отношению к России – как все остальные в Западной Европе….», – добавил он

Эпоха больших российско-европейских энергетических проектов, по-видимому, завершилась. На уровне дипломатии вероятно существенное ограничение официальных контактов и, возможно, приостановка диалога на высшем уровне.

«Вряд ли президент Путин, давая разрешение на экстренную эвакуацию Навального из Омска в Берлин, предполагал такой оборот событий», – отмечает Тренин.

«Скорее можно предположить противоположное: он рассчитывал на взаимодействие с Ангелой Меркель, на совместный – при помощи Германии – выход из неприятного инцидента без новых потерь для репутации России…», – уточнил он.

Все это, по мнению автора исследования, – означает, что не только Берлин закрывает открытую Горбачевым эпоху доверительных, долгое время дружественных отношений с Москвой.

«Страницу переворачивает и Москва. То, что 30 лет назад, в момент воссоединения Германии, виделось не только историческим примирением, но и залогом будущих дружественных отношений и тесного сотрудничества между двумя народами и государствами, само отошло в прошлое…», – подчеркнул он.

«Не стоит радоваться возрождению германо-российской вражды», – уточнил он.

В то же время, как передает немецкое агентство «Deutsche Welle», международная экспертиза подтвердила отравление российского оппозиционера Алексея Навального «Новичком». Помимо лаборатории бундесвера, отравление Навального нервно-паралитическим веществом подтвердили еще несколько лабораторий.

После того как лаборатория бундесвера установила, что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из семейства «Новичок», правительство Германии обратилось к Франции, Швеции и другим европейским партнерам с просьбой провести независимую проверку германских результатов на основании новых анализов Навального.

«Результаты этой проверки, проведенной в специальных лабораториях во Франции и в Швеции, теперь доступны. Они подтверждают результаты, полученные в Германии», – сообщил в понедельник, 14 сентября, представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

2 сентября правительство Германии сообщило, что по инициативе берлинской клиники «Charite» в лаборатории бундесвера была проведена токсикологическая экспертиза анализов Алексея Навального.

В результате обследования были выявлены доказательства, однозначно указывающие на отравление химическим нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». В правительстве ФРГ подчеркнули, что выводы специалистов бундесвера не подлежат сомнению. Москва отрицает обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

«Подход «мы не знаем, что произошло, но у нас имеется десять версий того, что могло произойти» не сработал ни в случае Литвиненко, ни с уничтожением малайзийского лайнера, ни со Скрипалями. Не сработает он и в деле Навального…», – резюмировал Тренин

Напомним, что в конце прошлой недели Навальный пришел в сознание и теперь может говорить. Врачи угорозы, что нет угрозы физическому и психическому здоровью оппозиционера.

Ранее специалисты «Charite» вывели Навального из комы. Состояние отравленного российского политика улучшилось, но врачи предупреждают о возможных последствиях.

Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за режима секретности и вопросов безопасности Германии.