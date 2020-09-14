Доллар по 8 окончательно отменяется: заложен курс 29

В бюджет на 2021 год Минфином Украины заложен курс 29,1 гривен за доллар. Показатель курса гривны по отношению к доллару согласован с НБУ.

Министерство финансов заложило в проект государственного бюджета на 2021 год курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар, сообщил во время брифинга министр финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба министерства.

«Среднегодовой курс доллара, на котором рассчитывается бюджет, составляет 29,1. С Национальным банком мы эти показатели согласовывали», – сказал Марченко.

В текущем бюджете был заложен курс 27 гривен за один доллар. В проекте же закладывали 28,2 гривен за доллар.

Он также назвал основные макропоказатели, на которых построен проект бюджета: рост ВВП на 4,6%, инфляция на уровне 7,3% и среднемесячная зарплата – 13 600 грн. Среднегодовой курс доллара прогнозируется на уровне 29,1 грн/$.

Законопроектом о госбюджете предлагается предусмотреть рост доходов на 9,4%, а расходов – на 5,1%. Марченко подчеркнул, что правительство не предлагает увеличивать нагрузку на бизнес в условиях кризиса и не предусматривает «существенного роста налоговых поступлений».

«Поэтому перераспределение ВВП через доходы государственного бюджета постепенно снижается – до 23,5%. Это меньше, чем в этом году. Мы это будем делать за счет повышения эффективности НДС, внутреннего и импортного», – заявил министр.

«Как показывает этот год, там есть достаточно существенные возможности для детенизации, для работы со схемными кредитами, скрутками и так далее. Поэтому основной прирост поступлений будет именно по этим налогам», – отмечает он.

Кабинет Министров на внеочередном заседании 14 сентября одобрил проект государственного бюджета на следующий год. Среди ключевых приоритетов проекта – повышение минимальной зарплаты, качественное образование, доступная медицина, противодействие коронавирусу и вакцинация.

Планируется, что Рада рассмотрит проект бюджета на 2021 год в пятницу.

Напомним, что премьер-министр Украины Шмыгаль выражает оптимизм по вопросу устойчивости курса гривны по отношению к доллару и евро до конца текущего года.