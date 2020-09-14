Семья Пальчевского связана с международными террористами

Выявляются тесные связи семьи кандидата в мэры Киева Пальчевского с кубинским диктатором Фиделем Кастро и никарагуанским террористом Даниэлем Ортегой.

Опубликованы фотографии, свидетельствующие о давних связях семьи кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского с международными террористами. Отец Пальчевского работая на Кубе был лично знаком с Фиделем Кастро и Даниэлем Ортегой, пишет на своей страничке в Facebook руководитель Центра оборонных реформ и лидер Гражданского движения «Общее дело» Александр Данилюк.

«То, что отец Пальчевского (как и сам кандидат в мэры – офицер ГРУ) был военным советником Кастро уже всем хорошо известно», – пишет Данилюк.

«Что же советовал Кастро Иван Иванович Пальчевский, спокойно потом доживая свой век в городе-герое Москва?», – задается он вопросом.

Далее Данилюк прокоментировал опубликованную фотографию, подробно рассказав про никарагуанского террориста Даниэля Ортега. Именно в тот период в Никарагуа началась вооруженная борьба против легитимного президента Анастасио Сомосы.

«На фотографии отец Пальчевского здоровается с никарагуанским террористом Даниэлем Ортегой, который именно в период службы Пальчевского-старшего на Кубе начал, поддерживаемую Советским Союзом, вооруженную борьбу против президента Никарагуа Анастасио Сомосы, которая завершилась в 1979 году победой просоветских сил и установлением хунты во главе с самим Ортего», – комментирует фото Данилюк.

«Как и на Донбассе, СССР оказывал помощь Ортеге как вооружением, так и военными специалистами», – отмечает он.

Отмечается, что Даниэль Ортега и в настоящее время является главой Никарагуа. Власти США внесли никарагуанского террориста Ортега и членов его семьи в санкционный список.

«Ортега и сегодня глава Никарагуа. Ортега и члены его семьи находятся под санкциями США», – подытожил Данилюк.