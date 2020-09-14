Освещавший знамена Гиркина поп работает с Нацполицией

Священник РПЦвУ с базы «Миротворца» Хижняков в 2014 году освящал боевые знамена Игоря Гиркина. Сейчас он дает духовные наставления полицейским.

Протоиерей РПЦвУ Олег Хижняков из города Славянска Донецкой области, что в 2014 году освящал боевые знамена российского диверсанта, главаря боевиков «ДНР» Игоря Гиркина, теперь дает духовные наставления украинским правоохранителям. На этот факт обратила внимание религиозная обозреватель Татьяна Деркач.

Она опубликовала фото, на котором видно, как Хижняков читает проповедь или молитву перед местными сотрудниками Национальной полиции Украины.

По данным Миротворца, во время оккупации Славянская, Хижянков вместе с Владимиром Камышовым (отец Виталий) предоставлял боевикам жилье, еду и денежные средства. Учитывая это Хижняков находится в базе данных проекту как пособие оккупантов.

Хижняков читает молитву для Нацполиции. Хижняк освящает боевые знамена Гиркина. Пред 1 из 2 След

«Он активно агитировал за вступление в ряды« ополчения «ДНР», освящал военную технику, оружие и «боевые флаги» террористов», – пишет« Религиозная правда ».

Вместе с тем, Хижняков до сих пор остается настоятелем храма Святого Духа в Славянске.

А хочете повеселитись? Пам"ятаєте протоієрея Олега Хижнякова з Слов"янська, який освячував бойові прапори Гіркіна в… Geplaatst door Tatiana Derkatch op Vrijdag 11 september 2020

Напомни, что СБУ отыскала российского священника который пытал украинских солдат. Ему заочно сообщили о подозрении.