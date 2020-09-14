Лукашенко отправился в Сочи на встречу с Путиным

Как сообщают масс-медиа, встреча двух диктаторов пойдет с глазу на глаз. Они обсудят «тематику союзных отношений, международную и региональную ситуацию».

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности главы Беларуси, в понедельник утром вылетел в Россию на переговоры с нацилдером России Владимиром Путиным. Видео с бортом Лукашенко перед взлетом опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Как сообщает белорусское государственное агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, в Сочи состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в формате «один на один».

Отмечается, что лидеры обсудят «тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы».

30 августа после телефонного разговора Лукашенко и нацлидера России Владимира Путина их пресс-службы объявили, что лидеры договорились «в ближайшие недели провести встречу в Москве».

Ранее в конце августа Владимир Путин в своих интервью российским СМИ заявил, что подготовил для Александра Лукашенко «резерв» из российских силовиков, но их якобы договорились использовать только в случае, если ситуация начнет выходить из-под контроля.

Ряд стран и генсек НАТО после этого предостерегли Россию от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Напомним, что Кремль помог Лукашенко пропагандистами-ихтамнетами. Пропагандисты из России играют на стороне Кремля, а не пригласившего их Лукашенко. Среди откликнувшихся на призыв – создатели фейка о «распятом мальчике».