Украине прогнозирую низкий экономический рейтинг

S&P еще раз подтвердило «стабильный низкий» рейтинг Украины. Рейтинг стал отражением низкого уровня доходов, экономически и политические проблемы.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в очередной раз подтвердило долго- и краткосрочный рейтинги Украины на уровне «В» со «стабильным» прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что уровень «В» отражает низкий доход на душу населения и проблемную инвестиционную среду и политическую ситуацию.

В агентстве также отметили положительное влияние увеличения валютных резервов и повышение качества макроэкономической политики с 2015 года.

По мнению аналитиков S&P, улучшают рейтинг Украины программы реформ, от которых напрямую зависят заимствования на рынках капитала и финансирования на льготных условиях.

Отдельно в агентстве вспомнили о недавней смене руководства Нацбанка.

«До сих пор не ясно, как повлияют смена главы и состав правления НБУ на независимость центрального банка, денежно-кредитную политику, а также отношения страны с основными кредиторами», – отмечают в сообщении

В S&P не исключают, что рейтинг могут снизить, если Украина откажется от проведения ключевых реформ, в частности независимости НБУ.

Аналитики агентства прогнозируют, что ВВП Украины упадет на 6% в 2020 году и рост экономики в 2021 году благодаря оживлению внутреннего спроса.

Долгосрочный и краткосрочный рейтинги на уровне «В» характеризуются рискованными обязательствами с чертами спекулятивных.

В марте 2020 года кредитное агентство Standard&Poor’s подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «В», утверждая, что прогноз по ним «стабильный».

Напомним, что рейтинговое агентство Fitch так же подтвердил прогноз рейтинга Украины на уровне «B». В 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%.

Кроме того, стало известно, что Всемирный банк пересмотрит рейтинг Doing Business. В опубликованном рейтинге обнаружены ошибки. Ранее Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020.