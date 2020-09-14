Эпидемия коронавируса удерживает высокие темпы

В Украине за последние выявили еще почти 2,5 тысячи больных коронавирусом, на Тернопольщине – резкий рост. Число умерших – 33 человека.
За воскресенье 13 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 2 462 людям, 33 больных умерли, 650 пациентов выздоровели, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
Больше всего заболевших за сутки подтвердилось в Тернопольской областьасти – 352, там также максимальное число летальных случаев за воскресенье – 7.
В Харьковской областьасти – 269 новых случаев и 6 летальных.
В Одесской областьасти – 205 новых случаев, но без жертв.
В Киеве – 168 новых случаев и 3 летальных. Кроме того, в Киевской областьасти зафиксировано 112 новых больных, 1 человек умер от осложнений.
Во Львовской областьасти – 143 новых случая, 2 летальных.
В Ивано-Франковской областьасти – 142 новых больных, без жертв.
В Черновицкой областьасти – 135 новых случаев, 1 больной умер.
В Сумской областьасти – 101 новый случай, 1 человек умер.
В Николаевской областьасти – 98 новых случаев, 3 летальных.
Всего за время пандемии в Украине обнаружили 156 797 случаев заражения коронавирусом SARS CoV 2, умерли от осложнений коронавирусной болезни 3 211 жителей страны, выздоровели 69 543 больных.
Сейчас COVID-19 пытаются преодолеть 84 043 жителей Украины.
Накануне, в течение 12 сентября коронавирус обнаружили у 2476 человек, умерли 30 пациентов, выздоровели – 547. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве – 310.
В других регионах, которые лидировали по количеству инфицированных, показатели существенно уменьшились. Так в Харьковской областьасти ковид обнаружили у 180 человек (вчера – 292), в Одесской областьасти – 100 (вчера – 225), в Тернопольской – 225 (вчера – 280).
Всего с начала вспышки в Украине коронавирус подхватили 154335 человек. Сейчас болеют – 80365 человек.
Жертвами ковида стали 3178 украинцев.
Статистика в регионах:
• Винницкая областьасти – 4808 (+52);
• Волынская областьасти – 6289 (+65);
• Днепропетровская областьасти – 3262 (+86);
• Донецкая областьасти – 2095 (+69);
• Житомирская областьасти – 4292 (+98);
• Закарпатская областьасти – 8625 (+93);
• Запорожская областьасти – 2347 (+105);
• Ивано-Франковская областьасти – 11215 (+132);
• Кировоградская областьасти – 904 (+12);
• Киев – 17261 (+310);
• Киевская областьасти – 6849 (+99);
• Львовская областьасти – 16914 (+140);
• Луганская областьасти – 586 (24);
• Николаевская областьасти – 1953 (24);
• Одесская областьасти – 9482 (100);
• Полтавская областьасти – 1195 (+34);
• Ровненская областьасти – 10469 (100);
• Сумская областьасти – 2401 (+78);
• Тернопольская областьасти – 8882 (+225);
• Харьковская областьасти – 12584 (+180);
• Херсонская областьасти – 628 (32);
• Хмельницкая областьасти – 3968 (+118);
• Черновицкая областьасти – 12117 (+129);
• Черкасская областьасти – 2495 (+111);
• Черниговская областьасти – 2714 (60);.
Ранее, коронавирус обнаружили у 3 103 человек, выздоровел 1 341 пациент, умерли 72 человека. Это самый высокий суточный показатель смертности с начала вспышки. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (428);, а также в Харьковской (292);, Тернопольской (280); и Одесской (225); областьастях.
В общем коронавирусом в Украине заразились 151 859 человек. Сейчас болеют 80 365 человек.
Жертвами ковида стали 3148 украинцев.
Статистика в регионах:
• Винницкая область – 4756 (+66);
• Волынская область – 6224 (+63);
• Днепропетровская область – 3176 (+83);
• Донецкая область – 2026 (+84);
• Житомирская область – 4194 (+139);
• Закарпатская область – 8532 (+79);
• Запорожская область – 2242 (+106);
• Ивано-Франковская область – 11083 (+130);
• Кировоградская область – 892 (+7);
• г. Киев – 16951 (+428);
• Киевская область – 6750 (+102);
• Львовская область – 16774 (+148);
• Луганская область – 562 (+30);
• Николаевская область – 1929 (+78);
• Одесская область – 9382 (+225);
• Полтавская область – 1161 (31);
• Ровенская область – 10369 (+152);
• Сумская область – 2323 (+94);
• Тернопольская область – 8657 (+280);
• Харьковская область – 12404 (+292);
• Херсонская область – 596 (+20);
• Хмельницкая область – 3850 (+155);
• Черновицкая областьасть – 11988 (+141);
• Черкасская область – 2384 (+90);
• Черниговская область – 2654 (+80);.
Напомним, самый высокий суточный прирост количества больных в Украине зафиксировали 10 сентября. Тогда коронавирус обнаружили у 3144 человек. В Киеве второй день подряд регистрируют более 400 новых случаев. Несмотря на это столицу внесли в “оранжевую зону” карантина.