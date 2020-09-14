Эпидемия коронавируса удерживает высокие темпы

В Украине за последние выявили еще почти 2,5 тысячи больных коронавирусом, на Тернопольщине – резкий рост. Число умерших – 33 человека.

За воскресенье 13 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 2 462 людям, 33 больных умерли, 650 пациентов выздоровели, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Больше всего заболевших за сутки подтвердилось в Тернопольской областьасти – 352, там также максимальное число летальных случаев за воскресенье – 7.

Инфографика по эпидемии коронавируса в Украине. Инфографика по эпидемии коронавируса в Украине. Пред 1 из 2 След

В Харьковской областьасти – 269 новых случаев и 6 летальных.

В Одесской областьасти – 205 новых случаев, но без жертв.

В Киеве – 168 новых случаев и 3 летальных. Кроме того, в Киевской областьасти зафиксировано 112 новых больных, 1 человек умер от осложнений.

Во Львовской областьасти – 143 новых случая, 2 летальных.

В Ивано-Франковской областьасти – 142 новых больных, без жертв.

В Черновицкой областьасти – 135 новых случаев, 1 больной умер.

В Сумской областьасти – 101 новый случай, 1 человек умер.

В Николаевской областьасти – 98 новых случаев, 3 летальных.

Всего за время пандемии в Украине обнаружили 156 797 случаев заражения коронавирусом SARS CoV 2, умерли от осложнений коронавирусной болезни 3 211 жителей страны, выздоровели 69 543 больных.

Сейчас COVID-19 пытаются преодолеть 84 043 жителей Украины.

Накануне, в течение 12 сентября коронавирус обнаружили у 2476 человек, умерли 30 пациентов, выздоровели – 547. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве – 310.

В других регионах, которые лидировали по количеству инфицированных, показатели существенно уменьшились. Так в Харьковской областьасти ковид обнаружили у 180 человек (вчера – 292), в Одесской областьасти – 100 (вчера – 225), в Тернопольской – 225 (вчера – 280).

Всего с начала вспышки в Украине коронавирус подхватили 154335 человек. Сейчас болеют – 80365 человек.

Жертвами ковида стали 3178 украинцев.

Статистика в регионах:

• Винницкая областьасти – 4808 (+52);

• Волынская областьасти – 6289 (+65);

• Днепропетровская областьасти – 3262 (+86);

• Донецкая областьасти – 2095 (+69);

• Житомирская областьасти – 4292 (+98);

• Закарпатская областьасти – 8625 (+93);

• Запорожская областьасти – 2347 (+105);

• Ивано-Франковская областьасти – 11215 (+132);

• Кировоградская областьасти – 904 (+12);

• Киев – 17261 (+310);

• Киевская областьасти – 6849 (+99);

• Львовская областьасти – 16914 (+140);

• Луганская областьасти – 586 (24);

• Николаевская областьасти – 1953 (24);

• Одесская областьасти – 9482 (100);

• Полтавская областьасти – 1195 (+34);

• Ровненская областьасти – 10469 (100);

• Сумская областьасти – 2401 (+78);

• Тернопольская областьасти – 8882 (+225);

• Харьковская областьасти – 12584 (+180);

• Херсонская областьасти – 628 (32);

• Хмельницкая областьасти – 3968 (+118);

• Черновицкая областьасти – 12117 (+129);

• Черкасская областьасти – 2495 (+111);

• Черниговская областьасти – 2714 (60);.

Ранее, коронавирус обнаружили у 3 103 человек, выздоровел 1 341 пациент, умерли 72 человека. Это самый высокий суточный показатель смертности с начала вспышки. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (428);, а также в Харьковской (292);, Тернопольской (280); и Одесской (225); областьастях.

В общем коронавирусом в Украине заразились 151 859 человек. Сейчас болеют 80 365 человек.

Жертвами ковида стали 3148 украинцев.

Статистика в регионах:

• Винницкая область – 4756 (+66);

• Волынская область – 6224 (+63);

• Днепропетровская область – 3176 (+83);

• Донецкая область – 2026 (+84);

• Житомирская область – 4194 (+139);

• Закарпатская область – 8532 (+79);

• Запорожская область – 2242 (+106);

• Ивано-Франковская область – 11083 (+130);

• Кировоградская область – 892 (+7);

• г. Киев – 16951 (+428);

• Киевская область – 6750 (+102);

• Львовская область – 16774 (+148);

• Луганская область – 562 (+30);

• Николаевская область – 1929 (+78);

• Одесская область – 9382 (+225);

• Полтавская область – 1161 (31);

• Ровенская область – 10369 (+152);

• Сумская область – 2323 (+94);

• Тернопольская область – 8657 (+280);

• Харьковская область – 12404 (+292);

• Херсонская область – 596 (+20);

• Хмельницкая область – 3850 (+155);

• Черновицкая областьасть – 11988 (+141);

• Черкасская область – 2384 (+90);

• Черниговская область – 2654 (+80);.

Напомним, самый высокий суточный прирост количества больных в Украине зафиксировали 10 сентября. Тогда коронавирус обнаружили у 3144 человек. В Киеве второй день подряд регистрируют более 400 новых случаев. Несмотря на это столицу внесли в “оранжевую зону” карантина.