Витольд Фокин вошел в состав ТКГ после того, как внучка познакомила его с главой Офиса президента Ермаком. Она общается с Ермаком с 18 лет.

Мария Фокина, внучка первого премьер-министра Витольда Фокина утверждает, что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и причастна к решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске. Мария Фокина заявила об этом в эфире программы «Світське життя».

«Вы знаете я сама лично познакомила своего дедушку с Андреем Ермаком. Потому что это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим вопросом Донбасса в ТКГ», – заявила Фокина.

По словам Фокиной, дедушка не знал, что его внучка дружит с руководителем ОП.

«Он не знал, что Андрей Ермак это мой хороший друг детства. И Андрюше как раз нужна была помощь с ситуацией с Донбассом».

Мария уверяет, что взгляды Ермака и первого премьера в вопросе Донбасса похожи.

«Он не любит прессу, но они нашли общий язык с Андрюшей, Андреем Борисовичем, как они могут закончить эту войну».

Она также добавила, что дружит с Ермаком с момента, когда ей было 18.

«Видимся довольно часто с Ермаком, даже сейчас», – сказала Фокина.

Напомним, ранее сообщалось, что масс-медиа переврали заявления Витольда Фокина об всеобщей амнистии и особом статусе Донбасса. Кроме того, следует подчеркнуть принципиальность Кравчука.

18 августа Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.

Согласно документу, Зеленский определил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию).

Со времени своего назначения Фокин успел сделать несколько скандальных заявлений, в частности, выразил мнение о необходимости ехать на Донбасс и приглашать людей сюда.

Он также не исключал прямых переговоров с оккупационными администрациями и поднимал вопросы всеобщей амнистий.