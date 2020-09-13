Украина добавит доказательств под делу об Иловайске

Украина передаст в суд в Гааге новые доказательства военных преступлений России. Речь идет о внесудебных казнях украинцев в Иловайске и Дебальцево.

Офис Генпрокурора Украины вскоре передаст Офису прокурора Международного уголовного суда в Гааге новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей относительно «зеленого коридора» для выхода украинских сил под Иловайском. Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал об этом в интервью «Радио Свобода».

«По Иловайску в ближайшее время передадим в Офис прокурора Международного уголовного суда еще один пакет собранных доказательств совершения российскими военными военных преступлений», – заявил Мамедов.

«В частности, новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей относительно «зеленого коридора» для выхода украинских сил под Иловайском», – подчеркнул он.

Он отметил, что в предыдущем сообщении в офис прокурора МУС речь шла о внесудебных казнях украинских военнослужащих в ходе боев за Иловайск и Дебальцево.

«Также в нем освещалась практика ведения Россией боевых действий «чужими руками», то есть привлечения к конфликту подконтрольных незаконных вооруженных формирований», – добавил Мамедов.

Кроме того заместитель генерального прокурора отметил следующее:

▪ Убытки только от оккупации Крыма достигают 1 трлн грн. Это то, что есть в уголовных процессах.

«Очевидно, это не окончательная сумма, ведь агрессия России продолжается, как продолжаются и нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса», – отмечает Мамедов.

▪ С началу 2020 года прокурор Департамента сообщено о подозрении 47 лицам. Среди них – сотрудники спецслужб России, склоняли граждан Украины к госизмене. Кроме того, с начала года судами принято 7 обвинительных приговоров.

▪ В военном департаменте прокуратуры контролируют расследование почти 200 уголовных производств. Это увлечение Крыму, MH17, Иловайск, Дебальцево, дело моряков. Всего же дел о преступлениях России около 14 тыс.

▪ Офис прокурора Международного уголовного суда осуществляет предварительное изучение ситуации в Украине.

«То есть изучает способность, могут расследовать Украины, а что – Международный уголовный суд», – уточнил Мамедов.

▪ При существующих обстоятельствах, РФ действительно не обязана выполнять решения Международного уголовного суда или его запросы, например, о выдаче обвиняемого.

Согласно выводам экспертов и комплексу других полученных доказательств, единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайске, является военная агрессия ВС РФ.

Напомним, что Офис генпрокурора возобновил расследование 18 уголовных дел о пытках в Украине, которые находятся на контроле Совета Европы.