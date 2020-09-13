Минобороны РФ разрешит продажу «Новичка» ведрами

Минобороны России предлагает разрешить свободную продажу боевых ядов. В ведомстве утверждают, что Россия уничтожила все запасы химического оружия.

Минобороны России предлагает исключить боевые яды из списка веществ, запрещенных к свободной продаже, сообщает агентство «РБК».

Соответствующий проект поправок к указу президента 1992 года ведомство представило в пятницу.

Запрет на оборот боевых отравляющих веществ не имеет смысла, поскольку их запасы в России были полностью уничтожены, говорится в пояснительной записке к документу.

В 1997 году Россия присоединилась к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия, после чего весь арсенал был ликвидирован, пишут авторы проекта.

Одновременно Минобороны предлагает запретить свободную продажу запчастей и компектующих к средствам защиты от токсичных химикатов. Это, как полагают авторы документа, позволит усилить контроль за их оборотом.

В конце 1990х Россия признала наличие 40 тысяч тонн боевых отравляющих веществ, большая часть из которых была наработана еще во времена СССР. К 2015 году Москва заявила о полном уничтожении арсеналов химического оружия.

США, впрочем, продолжают считать, что России имеет незадекларированную программу химоружия, а также арсеналы биологического оружия, которые обязалась уничтожить в соответствии с Конвенцией 1972 года.

США не могут подтвердить, что Россия выполнила обязательства по полному декларированию объектов разработки и производства химоружия, а также его складов, заявил Госдеп в опубликованном в апреле ежегодном докладе о соблюдении странами обязательств в сфере контроля над оружием массового уничтожения.

«При этом существуют опасения, что программа фармацевтических агентов имеет боевые цели», – говорилось в докладе.

Кроме того, «доступая информация за отчетный период не позволяет подтвердить, что Российская Федерация соблюдает обязательства статьи 2 (конвенции) по уничтожению или направлению на мирные цели» запасов, попадающих под действие договора о запрете бактериологического (биологического) и токсинного оружия, писал Госдеп.