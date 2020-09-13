Кремль помог Лукашенко пропагандистами-ихтамнетами

Пропагандисты из России играют на стороне Кремля, а не пригласившего их Лукашенко. Среди откликнувшихся на призыв – создатели фейка о «распятом мальчике».

На фоне массовых увольнений журналистов белорусского ТВ и радио глава Беларуси Александр Лукашенко решил пригласить в страну российских пропагандистов – пусть «поучат молодежь работать». На призыв откликнулись одиозный главред «Russia Today» Маргарита Симоньян, автор фейкового сюжета о «распятом мальчике» и другие «учителя», передает государственное беларусское агентство «БелТА».

Нелегитимный глава Беларуси Александр Лукашенко пригласил российских пропагандистов приехать в страну, чтобы продемонстрировать местным журналистам, как нужно подавать информацию о масштабных протестах в «правильном ключе».

«Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают», – сообщил он в комментарии .

По данным Telegram-канала «NEXTA», те приглашение приняли.

На сегодняшний день в Беларуси работают главный редактор «Russia Today» Маргарита Симоньян, автор фейка о «распятом мальчике» Ирада Зейналова и другие.

Канал опубликовал полный список «людей, отвечающих за российские информационные атаки на Беларусь»:

Опубликованные Telegram-каналом «NEXTA» материалы. Опубликованные Telegram-каналом «NEXTA» материалы. Опубликованные Telegram-каналом «NEXTA» материалы. Пред 1 из 3 След

1. Маргарита Симоньян, главный редактор пропагандистского телеканала RT (прошлое название Russia Today), международного информационного агентства «Россия сегодня» и информационного агентства Sputnik.

2. Иван Колесников – журналист газеты «КоммерсантЪ»;

3. Андрей Качура – глава радио Sputnik Беларусь;

4. Константин Придыбайло – корреспондент RT в Беларуси;

5. Игорь Жданов – корреспондент RT в Беларуси, тесно сотрудничает с Придыбайло;

6. Андрей Благодыренко – заместитель главы Федерального государственного унитарного предприятия «МИА «Россия сегодня», в состав которого входят бывшие «РИА Новости», радиостанция «Эхо Москвы» и агентство Sputnik News.

7. Георгий Бабаян – журналист, сотрудничает с Игорем Ждановым, тесно связан с российским сенатором Алексеем Пушковым, имеющим ярко выраженную прокремлевскую позицию. Возможно, является родственником главреда радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.

8. Константин Яровенко – продюсер пропагандистского телеканала «НТВ»;

9. Ирада Зейналова – журналист «НТВ», ведущая программы «Итоги недели», которая выходит на этом телеканале. В 2014 году стала автором фейкового сюжета о «зверствах украинских военных в Славянске», где они якобы «распяли маленького мальчика».

10. Эдуард Саркисов – заместитель директора SAFMAR Group JSC, ответственный за финансирование работы российских пропагандистов в Беларуси. Связан с российским бизнесменом Михаилом Гуцериевым.

Многие из приглашенных имеют опыт информационных атак на Украину во время Революции Достоинства, с начала аннексии Крыма и войны в Донбассе. Некоторым пропагандисткам запрещен въезд в страну как лицам, представляющим угрозу национальной безопасности.

Напомним, что Лукашенко жонглирует делами Навального и вагнеровцев.