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В Ровненской области поймали российского диверсанта

Задержание российского диверсанта.

СБУ задержала агента ФСБ, который заложил взрывчатку в водозаборник в Ровенской области. Диверсант предлагал ФСБ, среди прочего, убивать ветеранов ООС.

В Ровенской области Служба безопасности Украины задержала агента российской ФСБ, который готовил диверсию и передавал информацию военного характера, сообщили пресс-служба СБУ.

«В мае 2020 года житель Одесской области инициативно установил контакт с кадровым сотрудником ФСБ РФ. По заданию куратора сначала он передавал спецслужбе страны-агрессора информацию об одном из военных объектов Одесской области»– говорится в сообщении.

«Также злоумышленник предложил представителям вражеской спецслужбы свои услуги в совершении убийств украинских военных, задействованных в операции Объединенных сил», – отмечают в сообщении.

В сентябре агент ФСБ получил новое задание от кураторов: осуществить диверсию на одном из объектов «Ровнооблводоканал».

Контрразведчики задержали злоумышленника после того, как он заложил взрывное устройство в Горбаковско-Горыньградский водозаборник.

Диверсия на объекте критической инфраструктуры могла бы привести к длительному прекращению водоснабжения почти 50% бытовых и промышленных потребителей города Ровно и других районов области, отметили в СБУ.

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Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные Офисом генерального прокурора.
Фото опубликованные Офисом генерального прокурора.
Фото опубликованные Офисом генерального прокурора.
Фото опубликованные Офисом генерального прокурора.
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Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении, а также об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что контрразведка вывела из «ДНР» боевика-танкиста, который дал важные показания об участии России в войне против Украины на Донбассе.

Ранее, следователи Службы безопасности Украины идентифицировали российского священника, который пытал пленных украинских солдат на Донбассе. Ему заочно сообщили о подозрении.

Источник СБУ

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