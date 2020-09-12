В Ровненской области поймали российского диверсанта

СБУ задержала агента ФСБ, который заложил взрывчатку в водозаборник в Ровенской области. Диверсант предлагал ФСБ, среди прочего, убивать ветеранов ООС.

В Ровенской области Служба безопасности Украины задержала агента российской ФСБ, который готовил диверсию и передавал информацию военного характера, сообщили пресс-служба СБУ.

«В мае 2020 года житель Одесской области инициативно установил контакт с кадровым сотрудником ФСБ РФ. По заданию куратора сначала он передавал спецслужбе страны-агрессора информацию об одном из военных объектов Одесской области»– говорится в сообщении.

«Также злоумышленник предложил представителям вражеской спецслужбы свои услуги в совершении убийств украинских военных, задействованных в операции Объединенных сил», – отмечают в сообщении.

В сентябре агент ФСБ получил новое задание от кураторов: осуществить диверсию на одном из объектов «Ровнооблводоканал».

Контрразведчики задержали злоумышленника после того, как он заложил взрывное устройство в Горбаковско-Горыньградский водозаборник.

Диверсия на объекте критической инфраструктуры могла бы привести к длительному прекращению водоснабжения почти 50% бытовых и промышленных потребителей города Ровно и других районов области, отметили в СБУ.

Фото опубликованные СБУ. Фото опубликованные СБУ. Фото опубликованные СБУ. Фото опубликованные Офисом генерального прокурора. Фото опубликованные Офисом генерального прокурора. Пред 1 из 5 След

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении, а также об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что контрразведка вывела из «ДНР» боевика-танкиста, который дал важные показания об участии России в войне против Украины на Донбассе.

Ранее, следователи Службы безопасности Украины идентифицировали российского священника, который пытал пленных украинских солдат на Донбассе. Ему заочно сообщили о подозрении.