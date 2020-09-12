Безводный мир: «Гоблин» хочет пить и грозит трибуналом

Аксенов обвинил Украину в экоциде Крыма, страдающего от засухи, и потребовал трибунала за отказ подавать воду в оккупированный Россией полуостров.

Марионетка Кремля, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, широко известный как криминальный авторитет «Гоблин», угрожал уголовными делами против «организаторов водной блокады» оккупированного полуострова. Свои высказывания он разместил на своей странице в Facebook, где назвал водную блокаду Крыма экоцидом.

«Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более двух миллионов жителей полуострова получали свыше 80% пресной воды, Киев совершил преступление», – написал оккупант.

«Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу. И уж точно как грубейшее нарушение основополагающих прав человека», – добавил он.

По мнению Аксенова, Россия должна начать уголовные дела за блокаду воды на украденный полуостров.

«А там и до международного трибунала дело дойдет», – угрожала марионетка Кремля.

Полностью разделяю оценку, которую МИД России дал водной блокаде Крыма со стороны Украины: это попытка Киева наказать… Geplaatst door Сергей Аксенов op Vrijdag 11 september 2020

Ранее в российском Министерстве иностранных дел утверждали, что Киев «нарушил свои правозащитные обязательства», закрепленные в международных документах по воде для Крыма, сообщает российское агентство «ТАСС».

Официального представителя МИД России Марии Захаровой заявила об этом на брифенге, назвав прекращение поставок днепровской воды на полуостров «водной блокадой».​

«Украина является участником целого ряда международных правозащитных договоров, следовательно она добровольно взяла на себя обязательство уважать, защищать, осуществлять зафиксированные в этих документах права человека, в том числе перечисленные выше», – заявила Захарову.

«Таким образом, намеренное введение Киевом водной блокады может квалифицироваться как нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных соглашениях», – добавила она.

Напомним, что в оккупированном Крыму использовали проблему с водоснабжением населения для очередной коррупционной схемы распила бюджетных денег.

На прошлой недели в оккупационной администрации Симферополя прошло расширенное совещание по вопросам обеспечения населения водой и охраны емкостей с водой.

При этом, подачу воды сократили до нескольких часов в день. Питьевую воду будут подавать утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 18:00 до 21:00.