Кравчук: Минские соглашения выполнить невозможно

Кравчук заявил о невозможности выполнения Минских соглашений. По его мнению, выход из сложившейся ситуации надо искать в нормандском формате.

Выполнение Минских соглашений пока невозможно из-за разных позиций Украины и РФ в вопросе очередности проведения выборов на Донбассе, заявил в эфире «Радио НВ» глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По мнению Кравчука, выход из сложившейся ситуации надо искать в нормандском формате.

«Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены с учетом понятных причин. А также потому, что, когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены», – сказал Кравчук.

«Но согласно международным договоренностям, такие сделки не могут быть отменены одной стороной. Нужно искать выход через нормандский формат», – подчеркнул он.

По его мнению, после встречи советников лидеров стран нормандской четверки будет проведен новый саммит с участием лидеров четырех стран – Украины, Германии, Франции и России.

«Я думаю, что на соответствующих условиях и во время таких встреч этот вопрос нужно решать. Только на таком уровне, другого выхода я не вижу», – добавил Кравчук.

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

Напомним, что Турчинов раскритиковал договоренности о «совместной проверке» украинских позиций с представителями оккупантов. Он напомнил про нормы Конституции.

Ранее в Центральной избирательной комиссии Украины признали наличие проблем с организацией местных выборов, запланированных на 25 октября 2020 года.